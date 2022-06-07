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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702588/5-ملايين-جنيه-ضبط-مستريح-الملابس-بالغربية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط شخص، لاتهامه باللإستيلاء على أكثر من 5 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها بالغربية.

تحريات المباحث

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة لـ دوت الخليج قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية، قام بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه و600 ألف جنيه، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها بينهم، إلا أنه توقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذلك الأرباح وأستولى على المبلغ بالكامل.

واستمرت أجهزة وزارة الداخلية في تكثيف جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

استهداف المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة 5 ملايين جنيه

حاميها حراميها تلك المقولة التي تنطبق على تلك الواقعة بقيام موظفين بشركة لتصنيع التبغ، بالتخطيط لسرقة مبالغ مالية من داخل الأتوبيس تابعة لشركة محل عملهم أثناء نقلها من أحد فروعها للمقر الرئيسي بمحافظة المنوفية.

دوت الخليج

ودلت تحريات البحث الجنائي عن قيام 7 أشخاص أحدهم مسجل جنائي وثلاثة منهم موظفين بالشركة، أنهم قاموا بالإتفاق فيما بينهم على سرقة أموال الشركة حال نقل الأموال من فرعها بدائرة مركز شرطة قليوب إلى مقر الشركة بمحافظة المنوفية، وفـى سبيل ذلك قام مرتكبى الواقعة بإستئجار سيارة قادها أحدهم، وخلال مرور الأتوبيس الذي يستقله عدد من موظفي الشركة بطريق شبرا/بنها الحر بدائرة مركز طوخ، فوجئوا بسيارة ملاكي تقوم بإستيقافهم الأتوبيس وترجل منها 3 مجهولين ويحمل أحدهم سلاح ناري والآخرين أسلحة بيضاء، وقاموا بتهديدهم وإستولوا على مبلغ (5 مليون و504 ألف جنيه) خاصين بالشركة من داخل الأوتوبيس ولاذوا بالهرب.

استهداف المتهمين

وعقب استهداف المتهمين وضبطهم بحيازتهم بندقية خرطوش وسلاح أبيض، وأرشدوا عن 4 ملايين و682 ألف و790 جنيه والسلاح والسيارة المستخدمين في الواقعة، وقيامهم بإنفاق باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية وسداد بعض الديون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وقاموا بإرتكاب الواقعة على إليه وضُبط بحوزة أحدهم بندقية خرطوش وأخر سلاح أبيض وأرشدوا عن 4 مليون و682 ألف و790 جنيه والسلاح والسيارة المستخدمين فى الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية وسداد بعض الديون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.