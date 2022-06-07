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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702586/الزراعة-التركية-نشتري-الحبوب-الأوكرانية-بخصم-يزيد-على-25

دوت الخليج

وزير الزراعة التركي: نشتري الحبوب الأوكرانية بخصم يزيد على 25%

وصرح كيرتشي خلال المؤتمر الصحفي، أن تم الاتفاق مع السلطات الأوكرانية على شراء الحبوب بخصم 25 بالمئة أقل من السوق، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ذلك فإن أوكرانيا لديها معضلة حول تصدير المنتج بأمان، مشيرًا إلى أن المحادثات الرباعية مستمرة تحت إشراف الأمم المتحدة، كما سيعقد اجتماعًا في أسطنبول بحضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف؛ لبحث هذا الأمر، مضيفًا: «بصفتنا تركيا يمكن أن نقول لأوكرانيا، يمكنك إخراج هذه المنتجات ولن تقوم القوات الروسية بمهاجمتك عند فتح الممر».

أوكرانيا تدافع عن نفسها بالألغام

وأضاف كيريتشي: «تدافع أوكرانيا عن نفسها حاليا بالألغام فى الموانئ التي يمكن التصدير من خلالها»، مشيرًا إلى أنه إذا تم إزالة هذه الألغام قد تقوم القوات الروسية بالهجوم على أوكرانيا، وتابع: «قلنا لموسكو لا تهاجموا حتى يتم إطلاق هذه المنتجات، ونقول ذلك لأن العالم بحاجة إلى هذه التجارة لذلك نسعى إلى أن نكون جسرًا بين البلدين».

لا توجد مشاكل مع تصدير الحبوب فى أوكرانيا

وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا توجد مشاكل مع تصدير الحبوب في أوكرانيا وأن روسيا لا تتدخل في ذلك، موضحًا أنه إذا قامت السلطات الأوكرانية بإزالة الألغام من الموانئ، ستستطيع السفن المحملة بالحبوب من المغادرة دون أي مشاكل.

وأشار بوتين بأن يمكن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر نهر الدانوب فى بولندا وأرخص وسيلة تمر عبر بيلاروسيا, لكن فى مقابل ذلك يجب رفع العقوبات.