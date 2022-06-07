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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702585/بسبب-الملصق-الإلكتروني المرور-يسحب-3032-رخصة-قيادة

قام رجال المرور بوزارة الداخلية بسحب 3032 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإليكتروني، الخاص بالمركبات كافة.

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يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

ونجحت أيضا الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من ضبط 1813 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة للوقاية من الحوادث.

حملات مرورية

وتوجه وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة لمتابعة إلتزام قائدى الدراجات النارية بإرتداء الخوذة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وحدات المرور

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

الخدمة الإليكترونية

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

العمل بوحدات المرور

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

سرقة 5 ملايين جنيه

حاميها حراميها تلك المقولة التي تنطبق على تلك الواقعة بقيام موظفين بشركة لتصنيع التبغ، بالتخطيط لسرقة مبالغ مالية من داخل الأتوبيس تابعة لشركة محل عملهم أثناء نقلها من أحد فروعها للمقر الرئيسي بمحافظة المنوفية.

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ودلت تحريات البحث الجنائي عن قيام 7 أشخاص أحدهم مسجل جنائي وثلاثة منهم موظفين بالشركة، أنهم قاموا بالإتفاق فيما بينهم على سرقة أموال الشركة حال نقل الأموال من فرعها بدائرة مركز شرطة قليوب إلى مقر الشركة بمحافظة المنوفية، وفـى سبيل ذلك قام مرتكبى الواقعة بإستئجار سيارة قادها أحدهم، وخلال مرور الأتوبيس الذي يستقله عدد من موظفي الشركة بطريق شبرا/بنها الحر بدائرة مركز طوخ، فوجئوا بسيارة ملاكي تقوم بإستيقافهم الأتوبيس وترجل منها 3 مجهولين ويحمل أحدهم سلاح ناري والآخرين أسلحة بيضاء، وقاموا بتهديدهم وإستولوا على مبلغ (5 مليون و504 ألف جنيه) خاصين بالشركة من داخل الأوتوبيس ولاذوا بالهرب.

استهداف المتهمين

وعقب استهداف المتهمين وضبطهم بحيازتهم بندقية خرطوش وسلاح أبيض، وأرشدوا عن 4 ملايين و682 ألف و790 جنيه والسلاح والسيارة المستخدمين في الواقعة، وقيامهم بإنفاق باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية وسداد بعض الديون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وقاموا بإرتكاب الواقعة على إليه وضُبط بحوزة أحدهم بندقية خرطوش وأخر سلاح أبيض وأرشدوا عن 4 مليون و682 ألف و790 جنيه والسلاح والسيارة المستخدمين فى الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية وسداد بعض الديون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.