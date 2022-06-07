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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702584/مجلس-النواب-يوافق-على-قرار-رئيس-الجمهورية-بإصدار-التعريفة-الجمركيةصور

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس الجمهورية، بإصدار التعريفة الجمركية، حيث قام بعرض تقرير لجنة الخطة النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة.

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وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن المادة 13 من القانون رقم 207 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك تقضى بإن على أن يصدر بالتعريفة الجمركية جداول أو تعديلها قرار من رئيس الجمهورية ويعرض على المجلس فور صدورها، مضيفا أن أخذ الرأى على القرار يكون واحدة على القرار كله وليس مادة مادة كما فى مشروعات القوانين.

وذكر تقرير اللجنة أن النظام الاقتصادي المصرى يهدف إلى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة.

وكشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن التعريفة الجمركية الجديدة لن تحمل المواطن أية أعباء إضافية.وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية ينص على خفض قيمة التعريفة الجمركية لعدد 74 صنفا، مؤكدا أن هناك بعض الأصناف التى ارتفعت قيمة التعريفة الجمركية الخاصة بها بهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز المنتج المحلى.

مجلس النواب يوافق على قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية«صور»