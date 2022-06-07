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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702582/رئيس-النواب-يحذر-من-تجاهل-الإجراءات-الاحترازية-بالبرلمان-كورونا-ما-زالت-موجودة-وزاد-عليها-القرود

مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بسبب تجاهل إجراءات الاحترازية، قائلا: ما زالت كورونا موجودة وزاد عليها القرود.

دوت الخليج رئيس النواب يحذر من تجاهل الإجراءات الاحترازية بالبرلمان وأكد في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان، أن الأعضاء يتجاهلون الإجراءات الاحترازية بعدم ارتداء الكمامات والسلامات بالأيدي والأحضان. وبدأ المجلس مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية. التعريفة الجمركية الجديدة وأكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أن التعريفة الجمركية الجديدة لن تحمل المواطن أية أعباء إضافية. وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية ينص على خفض قيمة التعريفة الجمركية لعدد 74 صنفا، مؤكدا أن هناك بعض الأصناف التى ارتفعت قيمة التعريفة الجمركية الخاصة بها بهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز المنتج المحلى.

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