ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالربع الأول من العام الحالي بنسبة 9.9%

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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702577/ارتفاع-الناتج-المحلي-الإجمالي-للسعودية-بالربع-الأول-من-العام-الحالي-بنسبة-99

أصدرت الهيئة السعودية العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، تقرير الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الأول من عام 2022م.

دوت الخليج

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية

ووفقاً للتقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة خلال الربع الأول من عام 2022م، ارتفاعًا بنسبة 9.9%، مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م.

الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية

وأفادت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الأول من عام 2022م حقق نمواً إيجابياً بنسبة 20.3% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م.

الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية

فيما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة 3.7% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م.

وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الأول من عام 2022م حقق ارتفاعاً بلغت نسبته 2.6% مقارنةً بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م.

الهيئة العامة للإحصاء

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ جميع الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.