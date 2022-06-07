انت الان تتابع تفاصيل خبر موسم جدة يستضيف شخصيات "الكوميك" العالمية في معرض "ستان لي سوبركون".. الخميس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702573/موسم-جدة-يستضيف-شخصيات-الكوميك-العالمية-في-معرض-ستان-لي-سوبركون-الخميس

تنطلقُ في منطقة سوبردوم يوم الخميس المقبل فعاليات معرض "ستان لي سوبر كون" أحد المعارض العالمية الثلاثة الشهيرة التي يستضيفها موسم جدة 2022 ضمن الفعاليات والمعارض العالمية التي يشهدها الموسم.

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ويمثل المعرض حدثاً استثنائياً، حيث ستتاح الفرصة لزوار الموسم والمهتمين بشخصيات الكوميك العالمية ليكونوا جزءاً من حفل التكريم الذي يتوقع أن يستقطب العديدَ من عشاق هذه الشخصيات العالمية الشهيرة.

ويحتضنُ المعرضُ الذي تستمر فعالياته حتى يوم السبت 11يونيو، (6) أجنحةً عالميةً مصاحبةً لهذه الفعالية، مثل معرض الساعات السينمائية الحصري، ومعرض بريميير الذي يمنح المشجعين فرصة لمشاهدة الكتب النادرة وقراءتها.

وسيتيح المعرض لمحبي شخصيات الأبطال الخارقة والمميزة في الأفلام والمسلسلات الشهيرة رؤية تفاصيل هذه الشخصيات على أرض الواقع، كما ستقام العديد من التجارب التفاعلية المناسبة لكل الأعمار والكثير من العروض الفنية والموسيقية العالمية، كما يضم المعرض متاجرَ متنوعةً توفر مجموعة مميزة من الهدايا التذكارية.

ويعكسُ معرضُ "ستان لي سوبر كون" تنوع المنتج الترفيهي في موسم جدة، وتعدد خيارات الفعاليات التي يوفرها للزوار، وحرصه على استقطاب أبرز نجوم الترفيه والفن والألعاب في العالم.

وكان الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية قد أعلن عن إقامة المملكة لموسم الجيمرز (Gamers8)، أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم في مدينة الرياض, على مدار 8 أسابيع خلال المدة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر 2022.

وتحت شعار "بوابتك إلى العالم القادم", سيقدم موسم الجيمرز تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، من خلال العديد من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة", بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي, بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة التعليمية والترفيهية والحفلات المقدمة للجميع.

وستقام جميع الأنشطة الخاصة بموسم الجيمرز في بوليفارد رياض سيتي, حيث سيُبنى موقع ضخم مخصص للحدث العالمي ومزود بأحدث التقنيات لتقديم أفضل تجربة للزوار.

تطوير قطاعات الرياضة

وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "تستمر رحلة تطوير قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة المتماشية مع طموحات المملكة والمنبثقة من رؤية 2030. وإقامة موسم الجيمرز هي أكبر دليل على استمرار تلك المسيرة, ونهدف من خلال هذا الحدث العالمي لتقريب المسافة بين العالم الواقعي والافتراضي, ومنح مجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية والجميع تجربة غير مسبوقة".

وأضاف: "لدينا ما يقارب 23.5 مليونًا من سكان المملكة ممن يمارسون الألعاب الإلكترونية، وهناك فرد في كل عائلة تقريباً يمتلك شغفاً واهتماماً كبيراً بها. ونتطلع لاستضافة الجميع لقضاء وقت ممتع وسط أجواء مستقبلية في هذا الحدث الأكبر عالمياً للرياضات والألعاب الإلكترونية".

بوابتك إلى العالم القادم

وموسم الجيمرز من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وسيُركَّز خلاله على 4 محاور رئيسة, هي: منافسات الرياضات والألعاب الإلكترونية الاحترافية، والعروض الترفيهية، والحفلات، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.

وستُنقَل مجريات بطولات موسم الجيمرز مباشرةً على قنوات الموسم في مختلف المنصات من خلال أكثر من 8 لغات مختلفة، كما سيُعلَن لاحقاً عن المزيد من التفاصيل حول أسماء النجوم المشاركين والفعاليات، وبالإمكان متابعة آخر المستجدات حول موسم الجيمرز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.