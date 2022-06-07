في غياب موسيماني..الأهلي يخوض ودية أمام الدفاع الجوي اليوم استعداد لكأس مصر

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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702571/في-غياب-موسيمانيالأهلي-يخوض-ودية-أمام-الدفاع-الجوي-اليوم-استعداد-لكأس-مصر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ودية عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في غياب عدد كبير من اللاعبين وغياب أيضا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق.

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ويأمل الجهاز الفني للنادي الأهلي، لتجهيز عدد كبير من اللاعبين ومنحهم فرصة المشارة استغلالًا لغياب بعض الركائز الهامة في الفريق الأحمر.

مباراة الأهلي أمام الدفاع الجوي

ويخوض المارد الأحمر ودية اليوم أمام فريق الدفاع الجوي، استعداداً لملاقاة فريق المصري بالسلوم، يوم 12 يونيو الجاري، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر في نسخته الجديدة.

وينتظر المارد الأحمر مباريات عديدة في بطولات مختلفة خلال الهر الجاري، سيبدأها مواجهة فيق المصري بالسلوم يوم 12، ثم الشرقية للدخان يوم 15، وبعدها لقاء القمة أمام نادي الزمالك، ثم غزل المحلة في الدوري يوم 22، ويعود لمنافسات كأس مصر نسخة العام الماضي أمام فريق بيراميدز يوم 26، وأخيراً مباراة سموحة في الدوري يوم 30 من نهاية الشهر الجاري.

غيابات الأهلي

ويغيب عن النادي الأهلي، ما يقرب من 14 لاعباً لأسباب مختلفة ما بين الانشغال بالتحضيرات لمباريات التصفيات الإفريقية مع منتخبات بلادهم، حيث يتواجد مع المنتخب المصري كل من ( محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، عمرو السولية، حمدي فتحي، ممد مجدي أفشة)، في حين يتواجد علي معلول مع منتخب تونس، بيرسي تاو مع منتخب جنوب إفريقيا، وأليو ديانج مع منتخب مصر، بينما يغيب كل من ( عمار حمدي، بدر بانون ، أكرم توفيق، لويس ميكيسوني) بسبب الإصابة.