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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /702580/وزير-المالية-يدعو-لسداد-الضرائب-قبل-30-يونيو-للاستفادة-من-التيسيرات-الجديدة

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء، الممولين والمكلفين، لسداد الضرائب قبل ٣٠ يونيو الحالي؛ للاستفادة من التيسيرات الضريبية الجديدة التي لا تُخل بالإعفاء المقرر بقانون الضريبة على الدخل بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير في حالة الاتفاق بالمأموريات.

دوت الخليج

وزير المالية يدعو الممولين لسداد الضرائب قيل 30 يونيو

ولفت وزير المالية إلى أن هناك مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية، بشرط سداد جميع الضرائب المستحقة في موعد أقصاه ٣٠ يونيو الحالي، موضحًا أن الإعفاءات تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

تخفيف الأعباء المالية والضريبية على الممولين

وأكد أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة المقترحة بمشروع القانون تعكس حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص؛ مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة في الاقتصاد القومى، على نحو يتسق مع جهود الدولة فى مساندة الأنشطة الاقتصادية؛ من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات كورونا وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية؛ بما يسهم فى تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين، والمكلفين.