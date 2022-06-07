نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن لينك الحصول على ارقام الجلوس للثانوية العامة 2022 emis.gov.eg في المقال التالي
عمر شويل - جدة لينك ارقام الجلوس ثانوية عامة 2022، حددت وزارة التربية والتعليم النقاط المتعلقة بالوصول إلى ارقام جلوس الثانوية العامة للعام الدارسي 2022، وفي ضوء ذلك يبحث الطلاب على ارقام جلوس في مقرات لجان الامتحانات التي سيؤدونها قريباً، يوجد حالياً أكثر من طريقة للحصول على ارقام الجلوس بالاسم من المدرسة او عبر بوابة مصر عن طريق الموقع الخاص بمركز معلومات وزارة التربية والتعليم وسنتعرف من خلال صياغة هذا الشرح خطواته ورابطه.
كيفية الحصول على رقم الجلوس الثانوية العامة بكود الطالب
وزارة التربية والتعليم تعمل على تيسير الإجراءات والخطوات الخاصة بحصول الطلاب على ارقام جلوسهم، ضمن توجه يرمي الى مساعدة الطلاب وتوفير الوقت عليهم للمذاكرة والتوجه مبكراً مكان انعقاد الامتحانات، وتم تفعيل الرابط الرسمي لأرقام الجلوس في الثانوية العامة عن طريق http://emis.gov.eg ليبدأ الطلاب في عملية استخراج رقم الجلوس بطريقة سهلة وواضحة جداً، وإذا كنت كطالب تسأل كيف يمكنني تنفيذ آلية البحث عن رقم الجلوس فهو كما يلي:ـ
- الدخول أولاً على الموقع الخاص لمركز معلومات وزارة التربية والتعليم مباشرة من الرابط المرفق.
- الضغط على بوابه الثانوية العامة ارقام الجلوس 2022
- الخطوة التالية أن يقوم المستخدم بالنقر فوق خيار الطالب وهي أيقونة تجدها يسار صفحة الموقع.
- إدخال كود الطالب في المربع الظاهر
- النقر على تسجيل الدخول
- وبهذه الطريقة يستفيد الطالب المعني باطلاعه على ارقام الجلوس 2022 ومقر اللجنة تبع سير امتحاناتك وذلك عن طريق كتابة كود الطالب الخاص به.
هل يمكن البحث عن ارقام الجلوس عن طريق الاستمارة الالكترونية
نعم يمكن البحث والحصول على ارقام الجلوس عبر الاستمارة الالكترونية
- توجه الى موقع وزارة التربية والتعليم او ادخل مباشرة على رابط الاستمارة الالكترونية.
- استخدم البريد الالكتروني المدرسي الموحد
- ابدأ خدمة الاستعلام عن رقم الجلوس
- بإدخال كود الطالب ثم النقر على تسجيل الدخول
لينك ارقام الجلوس ثانوية عامة 2022
قامت وزارة التعليم من جانبها بتدشين لينك ارقام الجلوس ثانوية عامة 2022، والآن يتم البحث هذا الرابط بشكل مكثف على محرك البحث جوجل من طرف الطلاب لغرض الحصول على أرقام الجلوس في لجان الامتحانات عبر اللينك الالكتروني المذكور لتتم بكل سهولة وبساطة عرض بيانات أرقام الجلوس ومقر اللجنة بالطريقة المنشورة أعلاه.
وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم انه سيتم اعلان ارقام الجلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة يوم السبت إلكترونيا على موقع الوزارة، على ان تسلم الى الإدارات التعليمية وهي أرقام الجلوس من مقار الكنترولات، جدير بالذكر إلى إنطلاق امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو من الشهر الحالي، فيما تبدا المواد الدراسية الأساسي في يوم الأحد 26 يونيو بداية مع امتحان اللغة العربية.
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