قمر "التربيع الأول" يزين السماء الليلة بمصر والوطن العربى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:23 صباحاً - يرصد قمر التربيع الأول لشهر ذو القعدة 1443 اليوم الثلاثاء 07 يونيو 2022 بسماء مصر الوطن العربي وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحه.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن قمر التربيع الأول سيشرق عند الظهر حسب التوقيت المحلي من الافق، وسوف يصل لحظة التربيع الأول عند الساعة ( 02:48 مساءً بتوقيت جرينتش) وبذلك يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر، وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.