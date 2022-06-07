الحرارة تصل 50 درجة.. موجة حارة تضرب الشرق الأوسط (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وبينت الأرصاد السببب وراء ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن بلاد المنطقة ستتأثر بـ منخفض الهند الموسمى، والذى سيصل إلى ( الكويت، والعراق، وشبه الجزيرة العربية).

وكانت مدينة الجهراء فى الكويت، سجلت خلال الأيام المضاية، درجة حرارة تجاوزت الـ 50، الأمر نفسه شهدته مناطق مختلفة فى المملكة العربية السعودية.

وبحسب الأرصاد فإن مصر وبسبب موقعها الجغرافى المميز، ستكون الدولة الأقل تأثرا بالموجة الحارة مقارنة بجيرانها.

الهيئة أوضحت أن منخفض الهند الموسمى على البحر المتوسط، من شأنه أن يرفع نسبة الرطوبة، الأمر الذى يعطى إحساسا لدى المواطنين بارتفاع شديد للحرارة.

وبدءًا من الغد تسجل القاهرة درجات حراراة تتراوح ما بين 37 ـ 38 درجة مئوية، فيما تصل فى جنوب الصعيد إلى أكثر من 40 درجة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، كشفت فى وقت سابق، أن درجة الجمهورية ستشهد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على مدار اليوم الثلاثاء، وتصل فى القاهرة إلى 35 درجة.