42 دولة.. انطلاق مؤتمر الإفتاء الدولى الأول لمركز سلام لدراسات التطرف (صور)

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات مؤتمر دار الإفتاء الدولى الأول لـ "مركز سلام لدراسات التطرف" بعنوان: "التطرف الدينى: المنطلقات الفكرية.. واستراتيجيات المواجهة"، تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم.





جاء ذلك بمشاركة كبار رجال الدولة، وعدد من الوزراء والعلماء والمفتين، إضافة إلى مشاركة وفود من أكثر من 42 دولة يمثلون كبار القيادات الدينية والوزراء والشخصيات العامة وممثلى دور الإفتاء على مستوى العالم.

ويأتى المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الفترة من "7- 9" يونيو، بحضور نخبة من المسؤولين والباحثين والمتخصصين والأكاديميين من مختلف دول العالم، من بينها: الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والهند وبولندا وسنغافورة والمغرب وتونس والجزائر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة ظاهرة التطرف وحاجتها إلى تكاتف الجميع وتبادل الرؤى المختلفة على المستويات الثلاثة: المحلية والإقليمية والدولية، كما يهدف إلى تعزيز التعاون الدولى فى إطار مكافحة التطرف والتشدد، وتبادل خبرات التجارب الدولية فى هذا الشأن، مع الاهتمام الشديد بفتح آفاق أوسع للتعاون البحثى والأكاديمى.

وتشمل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرضا لفيلم تسجيلى عن "مركز سلام لدراسات التطرف" فكرته ورسالته والمشروعات التى يعمل عليها، ثم كلمة للدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، وكلمة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نائبا عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ثم كلمة للدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبا عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يليها كلمة للمستشار عمر مروان وزير العدل.

وأكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف يعد أكبر تجمع للمتخصصين فى مجال مكافحة التطرف؛ إذ يحضره ممثلون عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية، وجامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء، والقيادات التنفيذية، والمفتين، ورجال الفكر والإعلام، بالإضافة إلى رؤساء المراكز البحثية المعنية من مختلف دول العالم، مشددا على أهمية المؤتمر وتوقيت انعقاده بما يحقق الريادة المصرية فى هذا المجال.

وأوضح المفتى أن المؤتمر الدولي سيعمل على الخروج بمبادرات علمية تدعم عملية مكافحة التطرف وقاية وعلاجا، وتعميق النقاشات الدينية والأكاديمية حول ظاهرة التطرف، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات البحثية والخبراء المختصين فى مجال مكافحة التطرف والإرهاب.

فيما أوضح الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، أمين الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم ورئيس مركز سلام، أن مؤتمر سلام الدولى سيعمل على مناقشة أطروحات التطرف المبررة لجرائمه، وتفكيك هذه المقولات والمفاهيم والرد عليها، وترسيخ قيم السلام والتعايش والتفاهم بين الشعوب والحضارات.



وأشار مستشار مفتى الجمهورية إلى أن مركز سلام يسعى إلى إنشاء مظلة جامعة لكل مراكز الأبحاث المعنية بمكافحة التطرف، يكون مقرها مصر، اتساقا مع الدور الكبير الذى تقوم به مصر فى العديد من المجالات، ومن أهمها الخبرة المصرية فى مكافحة التطرف.

جدير بالذكر أن "مركز سلام لدراسات التطرف" هو مركز بحثي وأكاديمى يتبع دار الإفتاء المصرية، وهو معني بدراسة التطرف ومناهج مكافحته والوقاية منه، ويسعى إلى تأصيل فلسفة الدولة المصرية ودار الإفتاء فى نطاق المواجهة الفكرية والدينية الشاملة المتعلقة بقضية التشدد والتطرف.