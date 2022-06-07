حالة طلاق كل دقيقتين.. «مودة» يوضح أسباب ومحاور العمل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال ممدوح المصرى المنسق التنفيذي لمشروع "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعى لتوعية الأسر والبرامج الجديدة للحد من حالات الطلاق، إن مصر تعرضت لمتغيرات كثيرة خلال الفترة الماضية الأمر الذى كان له تأثير على الحياة الاجتماعية وارتفاع نسبة حالات الطلاق فى مصر.





وأضاف المصرى خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" عبر قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة منذ يونيو 2014 بدأت فى تنفيذ عدة سياسات مختلفة ومتنوعة من إصلاح اقتصادى وسياسى وهيكلى، وكان لزاما أن يواكب هذه الإصلاحات سياسات حماية اجتماعية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اطلاعه على أبرز الأرقام الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وجد أنه فى عام 2019 وصل عدد حالات الطلاق فى مصر 198 ألف حالة طلاق، وأن نسبة 38% من حالات الطلاق كانت خلال أول 3 سنوات من الزواج، و15 % من حالات الطلاق تحدث خلال أول سنة من الزواج، ووصلت حالات الطلاق فى عام 2020 إلى 213 ألف حالة طلاق، مما يعنى أنه هناك 616 حالة طلاق يوميا، و26 حالة طلاق كل ساعة، وحالة طلاق كل دقيقتين.



وقال المنسق التنفيذي لمشروع "مودة" إن الرئيس السيسى كلف وزارة التضامن بتنفيذ برنامج من شأنه الحفاظ على الأسرة وذلك من خلال رفع درجة الوعى أهمية الأسرة والحفاظ عليها وخطورة، فكان تنفيذ برنامج "مودة".

وأوضح المصرى أن أبرز أسباب ارتفاع حالات الطلاق التى رصدها برنامج مودة خلال برامجه التنفيذية قال إنها تمثلت فى الآتى:

- تدخل الأسر فى الحياة الزوجية.

- الخيانات الزوجية بصورها المختلفة.

- الاستخدام الخاطىء لمواقع التواصل الاجتماعى.

- إفشاء الأسرار الزوجية للأصدقاء وزملاء العمل.

- عدم الاتفاق بين الزوجين وعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية.

وأشار إلى أن برنامج مودة يعمل من خلال 3 محاور رئيسية:

- تدريبات نفسية واجتماعية للمقبلين على الزواج وحديثى الزواج.

- أهمية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

- تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الحياة الزوجية وتنظيم الأسرة