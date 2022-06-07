القباج توقع برتوكول تعاون لإنشاء وحدة تضامن اجتماعى داخل جامعة العريش

جدة - نرمين السيد - وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش بروتوكول تعاون بشأن إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى بجامعة العريش، وذلك بحضور المستشار محمد القمارى المستشار القانونى للوزارة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هذا البروتوكول يعد استكمالا لسلسلة البروتوكولات التى وقعتها الوزارة مع الجامعات الحكومية والخاصة لإنشاء وحدات للتضامن الاجتماعى داخل الجامعات، كما يأتى فى إطار اهتمام الوزارة بتقديم خدماتها وأنشطتها فى جميع المحافظات مع التأكيد على أهمية المحافظات الحدودية. وأشارت إلى أن وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة العريش هى الوحدة رقم 30 بالجامعات المصرية، وتهدف تلك الوحدات إلى إيجاد قنوات اتصال بين الوزارة والجامعة من أجل إحداث تكامل فى تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التى يحتاجها الطالب الجامعى باعتباره مواطن مصرى يشارك فى إحداث التنمية المستدامة بهدف توفير كل الخدمات وتعزيز الوعى الايجابى لطلاب الجامعات ودعم معارفهم وخبراتهم ومشاركتهم فى المشروعات القومية وفى العمل العام، حيث تهدف إلى احتواء الشباب ودمجهم فى التنمية وفى المشروعات القومية الأمر الذى يعزز الشعور بالمواطنة وبالمسؤولية المجتمعية نحو الاستثمار فى بناء الوطن.

وأضافت القباج أن الوزارة شرعت فى إنشاء وحدات التضامن الاجتماعى داخل الجامعات المصرية لتقدم من خلالها الخدمات المتكاملة المستحقة لطلاب الجامعات، كما تساهم أيضا فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، خصوصا الأهداف المتعلقة بمحورى العدالة وبناء الإنسان، كما أن الوزارة تقدم خدمات متنوعة من خلال بنك ناصر الاجتماعى ومن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومن جمعية الهلال الأحمر المصرى وأيضا من مركز البحوث الاجتماعية والجنائية.

ووجه الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش الشكر للقيادة السياسية للدعم الذى تحظى به سيناء وتحديدا محافظة شمال سيناء وجامعة العريش، موضحا أن قرار إنشاء جامعة العريش يعد من أهم القرارات الاستراتيجية ويعطى انطباعا جيدا لعملية التنمية التى تحدث فى سيناء.

وأضاف الدمرداش أنهم يرفعون شعار "جامعة العريش من التطوير للريادة"، مشيرا إلى أنهم يسعون للاستفادة من خدمات وزارة التضامن الاجتماعى، والنجاح الكبير الذى أحدثته وحدات التضامن الاجتماعى فى الجامعات المختلفة.

وقال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية أن هذا برتوكول يمثل تجسيدا لاهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية، خصوصا محافظة شمال سيناء وتحقيقا لتوجهات وزارة التضامن للمشاركة فى تحقيق رؤية الدولة لتنمية سيناء والاهتمام بالمواطن السيناوى حتى تصبح سيناء أرضا جاذبة للتعليم والاستثمار، حيت تساهم وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة العريش فى دفع المصروفات للطلاب غير القادرين وتوفير الأجهزة التعويضية بالمجان للطلاب ذوى الاعاقة، كما تعمل الوحدة على دعم التفوق من خلال إنشاء حاضنة للفائقين بكليات الجامعة ودعمهم بحافز مادى شهرى قدره 1000 جنيه.

وأكد هاشم أن الوحدة تدعم أنشطة التطوع وريادة العمل داخل المجتمع الجامعى من خلال تنظيم المعارض وتنفيذ الأنشطة التوعية للمساهمة فى بناء الشخصية وتنمية الوعى العام بالقضايا الاجتماعية.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى أطلقت برنامج وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية منذ بداية عام 2021، وتم تنفيذه داخل 29 جامعة تتضمن الجامعات الحكومية، وجامعة الأزهر بفروعها الثلاثة، والجامعة المصرية الروسية، وتسعى الوزارة إلى التوسع فى بقية الجامعات المصرية الخاصة، حيث تعمل تلك الوحدات على ثلاثة محاور رئيسية هى محور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى من خلال تقديم خدمات حماية وتنمية اجتماعية وخدمات تأهيل ودمج للاشخاص ذوى الاعاقة وخدمات تمكين اقتصادى وشمول مالى.

كما تعمل أيضا على محور التوعية وبناء الشخصية من خلال عقد الندوات والحلقات النقاشية وتوزيع كتيبات ونشرات توعية وإنشاء منصات إلكترونية، بالإضافة إلى محور دعم المعارف والخبرات من خلال تنظيم زيارات تفقدية للوزارة ومشروعات تنموية تابعة للوزارة.