توريد 100%.. شون وصوامع المنيا تستقبل 452 ألف طن قمح

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى محافظ المنيا، إنه تم توريد 452877 طنا و731 كيلو جرام، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية منذ بدء موسم حصاد 2022، وذلك من خلال 44 موقعا تخزينيا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.





وأشار المحافظ، إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالى المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الأقماح، وبذلك تكون المحافظة قد حققت المستهدف من توريد القمح بنسبة 100%. وشدد المحافظ على ضرورة تأكيد استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجى آمن، موجهاً مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين لمنظومة توريد القمح، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).

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