مسودة استراتيجية النهوض بالسياحة تصل مجلس الوزراء

حضر الاجتماع، أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة، وممثلو المكتب الاستشارى الذى أعد الاستراتيجية.
وأشاد مسؤولو المكتب الاستشارى العالمى الذى أعد مسودة الاستراتيجية بأعمال البنية التحتية التى تمت فى مصر على مدار الأعوام الماضية، وكذلك التشريعات والإجراءات التى تم إقرارها فى القطاع السياحى، مؤكدين أن هذان البندان سيسهمان فى إحداث نقلة نوعية فى السياحة المصرية.
وأوضحوا أن مشروع الدراسة الاستراتيجية المصرية المقترحة تتفرد بأنها تم إعدادها بمشاركة فاعلة مع القطاع الخاص السياحى.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض مسودة الاستراتيجية على الاجتماع المقبل للجنة الوزارية للسياحة، وتشكيل لجان العمل النوعية المختلفة لتتولى وضع آليات التنفيذ.
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