وظائف شاغرة بـ تعليم الجيزة (الشروط والمستندات)

جدة - نرمين السيد - وحددت المديرية الوظائف الشاغرة كالتالى: مدير عام تعليم فنى، مدير إدارة تعليم فنى بالمديرية، مدير تعليم فنى بالمديريات التعليمية، مدير مدرسة تعليم فنى، وظائف التوجيه الفنى وتشمل "موجه عام علمى تخصص، موجه أول علمى تخصص وموجه علمى تخصص".

الشروط العامة للتقدم للوظائف

وبالنسبة لشروط التقدم لهذه الوظائف فهى كالتالى:

- أن يكون المتقدم على رأس العمل بصفة أصلية بالمحافظة، كما يمكن للمنتدبين من المحافظة إلى جهة اخرى التقدم أيضا.

- أن يكون من العاملين التابعين للتعليم الفنى بصفة أصلية.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالى تربوى، أو مؤهل عالى مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوى أو دبلومة عامة تربوية معتمدة من إحدى الجامعات المصرية، وأن يكون حاصلا على تقرير الأداء آخر عامين قبل تاريخ التقدم بمرتبة كفء.

- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة أيام.

- أن يكون حاصلا على شهادة الصلاحية الخاصة بالوظيفة المتقدم لشغلها من الأكاديمية المهنية للمعلمين سارية المفعول حتى تاريخ التقدم.

- الالتزام باستيفاء جميع بنود استمارة الترشح واعتمادها من جهة العمل الأصلية.

- تقديم الإسهامات والإنجازات فى مجال الوظيفة الحالية والمقترحات لتطوير الوظيفة المتقدم لشغلها.

وظيفة مدير عام التعليم الفنى بديوان عام المديرية

كما حددت المديرية شروطا خاصة للتقدم إلى وظيفة مدير عام التعليم الفنى بديوان عام المديرية كالتالى:

- أن يكون حاصلا على الدرجة الأولى بأقدمية عامين على الأقل، أو قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول "أ".

- لديه القدرة على القيادة

- يتمتع بالسيرة الحسنة والمبادئ الأخلاقية.

- يمتلك القدرة على حل المشكلات وخلق بيئة عمل جيدة.

- من ذوى الخبرة والكفاءة والجدارة فى الوظيفة المرشح لها.

وظيفة مدير إدارة تعليم فنى بالمديرية

وعن شروط التقدم لوظيفة مدير إدارة تعليم فنى بديوان المديرية فهى كالتالى:

- أن يكون حاصلا على الدرجة الأولى "معلم أول أ"، من مجموعة الوظائف التخصصية بأقدمية عامين على الأقل.

- لديه القدرة على القيادة.

- يتمتع بالسيرة الحسنة والمبادئ الأخلاقية.

- يمتلك القدرة على حل المشكلات وخلق بيئة علمية جيدة.

- من ذوى الخبرة والكفاءة والجدارة فى الوظيفة المرشح لها.

شروط وظيفة مدير عام تعليم فنى بالإدارات التعليمية

- أن يكون الالمتقدم من بين شاغلى وظيفة معلم أول "أ" من مجموعة الوظائف التخصصية بأقدمية سنتين على الأقل حتى تاريخ الإعلان.

- أن يكون حاصلا على شهادة اجتياز برنامج التنمية المهنية فى مجال الإدارة التعليمية "وظيفة مدير ووكيل" من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتكون سارية حتى تاريخ الإعلان.

- أن يكون لديه الخبرة فى العمل بمدارس التعليم الفنى.

شروط التقدم لوظيفة مدير مدرسة فنية نظام 3 و5 سنوات

- أن يكون المتقدم من بين شاغلى وظيفة معلم أول "أ" على الأقل، أن يكون حاصلا على شهادة اجتياز برنامج التنمية المهنية فى مجال الإدارة المدرسية من الأكاديمية المهنية للمعلمين وتكون سارية حتى تاريخ الإعلان.

- أن يكون لديه الخبرة فى العمل بمدارس التعليم الفنى.

ويشترط للتقدم فى وظيفة موجه عام علمى/ تخصص، أن يكون المتقدم حاصلا على درجة كبير معلمين من ذوى الخبرة والكفاءة والجدارة العملية فى الوظيفة المرشح لها.

كما يشترط للتقدم فى وظيفة موجه أول علمى/ تخصص، أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة حاصلا على درجة خبير ومن ذوى الخبرة والكفاءة والجدارة العملية فى الوظيفة المرشح لها.

كذلك يشترط فى وظيفة موجه علمى/ تخصص، أن يكون المتقدم لشغل هذه الوظيفة حاصلا على درجة معلم أول "أ" ومن ذوى الخبرة والكفاءة والجدارة العملية فى الوظيفة المرشح لها.

المستندات المطلوبة

- استمارة الترشيح للوظيفة على النموذج المعد من المديرية وبها التدرج الوظيفى وتكون معتمدة من جهة العمل ومدعمة بقرارات معتمدة لكل وظيفة+ صورة شخصية للمتقدم.

- صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة حديثة، وصحيفة أحوال ورقية أخرى من وقع ملف المتقدم.

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى وشهادة التأهل التربوى أو دبلومة عامة تربوى معتمدة.

- صورة طبق الأصل من قرار استلام العمل للوظيفة الحالية.

- شهادة الصلاحية الخاصة بالوظيفة المتقدم لشغلها ولا بد أن تكون سارية.

- صورة معتمدة من آخر تقريرين أداء للعامين السابقين للتقديم.

- إفادة من الشؤون القانونية بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية وعدم وجود جزاءات.

- صورة معتمدة من آخر تقريرى أداء للعامين السابقين للتقدم.

- إقرار بصحة البيانات المقدمة من المرشح.

مستندات إضافية

- إسهامات وإنجازات المتقدم فى وظيفته الحالية.

- مقترحات تطوير الوظيفة المتقدم لها.

- تقديم ما يفيد إجادة الحاسب الآلى واللغات الأجنبية.

- صورة من الدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدم.

- تقديم ما يفيد الحصول على: دبلومة، ما جستير، دكتوراة، معتمدة من إحدى الجامعات المصرية.

- صورة من الشهادات التقديرية للمتقدم بالإضافة إلى ما ورد بالشروط العامة.

وتقدم طلبات شغل الوظيفة خلال فترة اقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان الوظائف الشاغرة، يوم الاثنين 6 يونيو 2022، إلى إدارة التنسيق بالتعليم الفنى بديوان عام المديرية، وتقدم الطلبات من نسختين إحداهما ورقية مرتبة بترتيب المستندات المطلوبة، والأخرى إلكترونية (pdf) على أسطوانة مدمجة، على أن يتم تحديد موعد المقابلات الشخصية لكل وظيفة لاحقا.