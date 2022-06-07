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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /702568/شكاوى-النواب-تناقش-مقترح-نائب-التنسيقية-لإنشاء-مكتب-بريد-ومجمع-مصالح-بقرية-كفر-أبو-الديب-بالشرقية

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عاطف ناصر، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتورخالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة، بشأن تخصيص قطعة أرض مساحة (400 متر) لإنشاء مكتب بريد ومجمع مصالح بقرية كفر أبو الديب مركز الإبراهيمية- محافظة الشرقية.

دوت الخليج

شكاوى النواب تناقش مقترح نائب التنسيقية لإنشاء مكتب بريد ومجمع مصالح بقرية كفر أبو الديب بالشرقية

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الإسكان والمرافق العامـة والتعميـر، برئاسة النائب عماد سعد حموده، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة ٢٠٢٢، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية الممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمـة فـي تمويـل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان" لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الـمـوقـع بتاريخي ٢٠٢٢/١/٤ ۲۰۲۲/۱/٥.

ويهدف الاتفاق إلى المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر عن طريق توفير جزء من تمويل مشروع زيادة السعة والارتقاء بمستوى المعالجة لمحطة مياه الصرف الحالية بحلوان.

ووافقت اللجنة، على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان" لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي ۲۰۲۲/١/٤و۲۰۲۲/۱/۵، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".