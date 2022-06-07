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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /702565/بعد-التوقف-الدولي-ما-هي-مباريات-الزمالك-في-يونيو

يتوقف في الوقت الحاي مباريات الدوري المصري الممتاز، بسبب فترة لتوقف الدولي التي تعيشها الأندية جميعها، بسبب انشغال المنتخب الوطني بخوض مباريات دور المجموعات من التصفيات الإفيقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفور 2023.

مباريات الزمالك في يونيو وكحال باقي الأندية، فالزمالك ينتظره جدول موزون في المتبقي من يونيو الجاري، سواء على مستوى الدوري المصري، أو بطولة الدوري الممتاز. مباريات الزمالك في يونيو ويرصد لكم موقع "دوت الخليج" جدول مباريات الزمالك في شهر يونيو الجاري: _ يتواجه الزمالك أمام فريق الداخلية يوم 13 يونيو الجاري، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر النسخة الجديدة، حيث كان قد وصل الفارس الأبيض لنهائي البطولة ذاتها ولكن نسخة العام الماضي، بعدما تفوق على فريق أسوان في دور قبل النهائي نتيجة هدفين لهدف، وينتظر أحد الفريق الثلاث ( الأهلي، بيراميدز، بتروجيت) ليتواجه أمامها في المباراة النهائية. _ كما ينتظر الزمالك مواجهة نارية أمام النادي الأهلي، في قمة الدوري المصري الممتاز، والتي تُقام يوم 19 من الشهر الجاري، ويعسى الفارس الأبيض لتحقيق نتيجة انتقامية من المارد الأحمر والذي كان قد تفوق في مباراة الدور الأول بنتجة 5 أهداف مقابل 3 لصالح الزمالك. _ أما آخر مواجهات الفريق خلال هذا الشهر، فستكون أمام فريق سيراميكا كليوباترا، وبالتحديد يوم 28 من الشهر الجاري. موقف الدوري في الدوري ويحتل نادي الزمالك، المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، من إجمالي خوضه 20 مباراة، فاز في 14 مباراة، وتعادل في مواجهتين، وخسر 4 مواجهات أمام كل من ( الأهلي، سموحة، طلائع الجيش، إنبي).

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