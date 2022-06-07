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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /702564/حمادة-هلال-يطرح-أحدث-أغانيه-بعنوان-تكا-تكا-في-هذا-الموعد

دوت الخليج يرصد موعد طرح أحدث أغاني حمادة هلال.

أغنية تكا تكا

وأعلن هلال عن موعد طرح الأغنية من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة رفقة المنتج وليد منصور.

حمادة هلال يطرح روح الروح

من جانبه، طرح النجم حمادة هلال، فيديو كليب لأغنيته الجديدة، "روح الروح" على يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، ومن إخراج كريم مسلم .

وتقول كلمات الأغنية:.. ياللى بتتقل عليا .. ماتلخص يلا وتعال ليه كل ما اقولك بحبك .. بترد الحب باشتغالة قلبى من يوم ما حبك .. مش عارف أوصف له حالة بيتك ده حضن .. ولو مشيت هييجى له قرار إزالة لا وألف لا أنا مش هقبل إلا بيك .. لاتبعد دقيقة أنا غصب عنك ليا فيك بص هقولها بصراحة .. ومش هجيبها بشكل شيك احسبها زى ما تحسبها .. بالعافية انا هبقى ليك اسمع يا روح الروح .. مش هسيبك منى تروح

يشار إلى أن حمادة هلال قدم آخر أعماله الفنية مسلسل "المداح 2" أسطورة الوادى، وشارك في المسلسل الفنان كمال أبورية، أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، هبة مجدى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد سمير فرج.

يروى مسلسل "المداح 2" قصة صابر (حمادة هلال) الطفل الذى تبناه ورباه إمام الجامع (أحمد بدير)، ووقع فى حب فتاة ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعض أصحاب السلطة فى تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، إلا أن تورطه فى بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.

كان آخر أفلامه "شنطة حمزة" عام 2017 وشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامية الطرابلسى، بيومى فؤاد، طاهر أبو ليلة، ضياء الميرغنى، سامى مغاورى، محمد متولى، ايناس على وتأليف أحمد عبد الله وإخراج أكرم فاروق.