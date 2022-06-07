انت الان تتابع تفاصيل خبر «مشروعات النواب» تناقش اليوم خطة عمل الوزارة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر..بحضور الوزير حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /702535/مشروعات-النواب-تناقش-اليوم-خطة-عمل-الوزارة-لدعم-قطاع-المشروعات-الصغيرة-ومتناهية-الصغربحضور-الوزير

تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، اجتماعها اليوم، بحضور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة خطة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، والمشاريع المستقبلية، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

دوت الخليج

«زراعة النواب» تناقش ملف خطة الدولة نحو تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر..اليوم

في حين تعقد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجماعها غدا، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب على أحمد على، بشأن منع وزارة الموارد المائية والري أصحاب المنازل المقامة على أراضي منافع الري بقرية المفتي الكبرى مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ من قيامهم بإحلالها وتجديدها.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: محمد الصمودى، الدكتورة هدي الطنباري، بشأن استعراض خطة الدولة نحو تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين، بشأن عدم التزام محافظة البحيرة بتنفيذ توصية اللجنة بشراء كراكة لمعالجة أخطاء الترسيب في مشروع مرسى الصيادين ببحيرة إدكو (جونة التراكى).

وأيضا تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب السيد المنوفي، بشأن:

الاول: إدراج الترع الواقعة بقرى شرق النيل التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري لتأهيل المجاري المائية.

الثاني: معاناة أهالي قرى مركز نجع حمادي بمحافظة قنا من انخفاض منسوب المياه في الترع مما يهدد أراضيهم بالبوار.

«دينية النواب » تناقش ملف النزاع بين وزارة الأوقاف وجمعية الرحمن لضم دور ثالث للجمعية..اليوم

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف، برئاسة الدكتور علي جمعة، اجتماعها اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيمان سالم خضر، بشأن وجود نزاع بين وزارة الأوقاف وجمعية الرحمن بكفر أبو فرح ــ القنايات الشرقية على ضم الدور الثالث من مبنى تابع للجمعية ".

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سعودي عبدالرحمن عبدالغفار، بشأن مشكلات تعيين بعض عمال المساجد.