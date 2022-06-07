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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /702522/توقف-شركة-الدلتا-للأسمدة-والصناعات-الكيماوية-بطلخا-عن-الإنتاج-علي-طاولة-صناعة-النواباليوم

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، اجتماعها اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طه محمد بهجت (طه الناظر)، بشأن إنشاء مدينة صناعية بجوار المدينة السكنية بالصحراوي الغربي تخدم مراكز الفشن وببا وسمسطا بمحافظة بني سويف، حيث إن هذه المراكز زراعية ولا توجد مصانع تقوم بتحويل منتجاتها الى منتجات مصنعة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

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«توقف شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا عن الإنتاج »علي طاولة صناعة النواب..اليوم

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن المشكلات التي تواجه مصانع الطوب الطفلي التي أصبحت مهددة بالتوقف نتيجة امتناع الحكومة عن تسليم الحصص الخاصة بالمصانع من المازوت، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف محمد المغاوري، بشأن توقف شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا عن الإنتاج، على الرغم من حاجة السوقين المحلية والعالمية لإنتاج الشركة من الأسمدة، وعدم تنفيذ إجراءات قرار الشركة القابضة بشأن التطوير، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

«عاملة النواب» تناقش ملف ضم العمال المثبتين على حساب الصناديق الخاصة.. اليوم

في حين تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد - رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جميانة لويس يوسف، بشأن ضم العمال المثبتين على حساب الصناديق الخاصة في محافظة كفر الشيخ وعددهم حوالى 3264 عاملًا وفرد حراسة أمن.