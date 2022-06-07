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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /702560/فرج-عامر-مفيش-لاعب-اسكواش-اتصرف-عليه-زي-محمد-الشوربجي

تحدث فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن قرار لاعب الاسكواش محمد الشوربجي، بتمثيل إنجلترا ف المحافل الدولية، بدلاً من منتخب مصر الذي ظل تحت مظلته للعديد من السنوات.

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ونشر فرج عامر، منشور عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مؤكداً على أن لا أحد يعرف تفاصل عن اللاعب الذي فضل أن يمثل الانجليز في المحافل الدولية بدلاً من المنتخب المصري.

فرج عامر ينتقد محمد الشوربجي

وكتب عامر " محدش يتكلم عن موضوع محمد الشوربجي بدون معرفة كافة التفاصيل ، محمد الشوربجي لاعب نادي سموحة بدء الاسكواش تحت أعيننا وبرعايتي الشخصية وكبر وأصبح بطل عالم ولم يكن يفضل اللعب في الدوري المصري باسم سموحة ولم يكن يفضل أن يحمل بادج سموحة علي ملابسه".

وأضاف: " مفيش لاعب اسكواش اتصرف علية قد ما صرفنا على محمد الشوربجي وعلى مروان الشوربجي أتحدي من يثبت عكس ذلك، إلى أن وقفنا هذا الصرف بسبب رفضة التام وضع بادچ سموحة أو التحدث عن سموحة في لقاءاتة الإعلامية".

واختم كلامه كاتباً:" هو قدم أفضل ماعندة ونتمنى له التوفيق وحريتة الشخصية علينا احترامها".

محمد الشوربجي

وقال عاصم خليفة، رئيس اتحاد الإسكواش، أن مصر تمتلك 6 لاعبين آخرين منفين عالمياً في لعبة الاسكواش غير محمد الشوربجي الذي فضل تمثيل منتخب إنجلترا، مشيراً إلى أن منتخب انجلترا لا يمتلك لاعبين مصنفين في الاسكواش، لذا اختاروا الشوربجي ليمثلهم في المحافل الدولية.