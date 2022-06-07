انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة تفتح باب التسجيل إلكترونيًا لحجاج أوروبا وأمريكا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /702570/وزارة-الحج-والعمرة-تفتح-باب-التسجيل-إلكترونيا-لحجاج-أوروبا-وأمريكا

وينشر موقع دوت الخليج تفاصيل البوابة الإلكترونية ورابط التسجيل.

بوابة إلكترونية للتسجيل في موسم الحج 2022

تضم البوابة الإلكترونية للتسجيل في موسم الحج 2022 خيارات متنوعة من الباقات، وخدمات الدعم ومركز للتواصل بلغات متعددة على مدار الساعة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار التأشيرات إلكترونيًا بما يلبي تطلعات ورغبات الحجاج من تلك الدول، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، ويمكن الدخول على البوابة الإلكترونية للتسجيل من خلال الرابط التالي من هـــنــــا

التأكد من استيفاء الحاج للشروط

كما تتيح البوابة إمكانية التأكد من استيفاء الحاج للشروط وتشمل (استكمال الحصول على الجرعات المعتمدة من لقاحات فيروس كورونا، أن يكون عمر الحاج أقـل من 65 عامًا بالميلادي بحيث يكون تاريخ الميلاد من 1-7-1957م وما بعد، ونتيجة سلبية لفحص (PCR) قبل مغادرتهم لبلادهم )، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.

تطوير التجربة الرقمية لضيوف الرحمن

وتأتي هـذه الخدمات في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، وضمن الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات المباشرة وتخفيض التكاليف ضمن أسعار تنافسية على الحجاج القادمين من تلك الدول.