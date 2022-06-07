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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /702567/موقع-وزارة-التربية-والتعليم-نتائج-الامتحانات-الإعدادية-برقم-الجلوس-2022

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الإعدادية برقم الجلوس 2022، تصدر محركات البحث المختلفة من قبل طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022، تزامنًا مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالعديد من المحافظات.

وينشر موقع دوت الخليج رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات الإعدادية برقم الجلوس 2022، في ظل ترقب الطلاب لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الإعدادية برقم الجلوس 2022

وفرت وزارة التربية والتعليم، رابط إلكتروني لمعرفة نتائج الامتحانات الإعدادية للترم الثاني 2022، عبر بوابة التعليم الأساسي، بجانب إتاحة نتائج الطلاب 2022 للمرحلة الإعدادية على مواقع مديريات التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة، حيث ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقلهية والشرقية وجنوب سيناء والجيزة.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الإعدادية

يمكن لجميع الطلاب الشهادة الإعدادية، الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي2022، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم من هــــنــــا.

2- اختيار خانة الاستعلام عن نتيجة الطلاب.

3- اختيار نتائج الشهادة الإعدادية.

4- إدخال رقم الجلوس الخاص بطلاب المرحلة الإعدادية والضغط على عرض النتيجة.

أوائل الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم

كما أتاحت وزارة التربية التعليم على موقعها الإلكتروني، معرفة أوائل طلاب الشهادة الأعدادية، حيث يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

2- اختيار خدمات التعليم الأساسي.

3- اختيار أوائل الشهادة الإعدادية.

4- ستظهر لك لائحة بأوائل طلاب الشهادة الإعدادية في المحافظات المختلفة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابطًا إلكترونيًا موحدًا لنتيجة الشهادة الإعدادية 2022، ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني لنتائج الامتحانات من هـــنـــا.

2- اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

4- كتابة رقم الجلوس كاملًا بكل دقة.

5- الضغط على إظهار النتيجة، والتي ستتوفر بمجرد اعتمادها من المحافظ اللواء عمرو حنفي، وتحمليها على الموقع الإلكتروني.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

وتصدر كل محافظة على حدة، نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بها، حيث يتم إجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادي واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية وفقًا للنظام اللامركزي الذي أقرته الوزارة.

حيث يحدد كل محافظ ومديرية تعليمية، وقت بداية الامتحانات ووقت انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، ويتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من عملية تصحيح المواد ورصد الدرجات