عبد العاطى : نستهدف توفير الإحتياجات المائية بكفاءة والتعامل الفورى لحسم أى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:25 صباحاً - - متابعة الموقف المائى بمختلف إدارات الرى والصرف والميكانيكا لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالترع والمصارف

- جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارى بمختلف المحافظات

- رفع درجة الإستعداد خلال فترة أقصى الإحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح

- متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل

في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية ، وتوفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الإحتياجات الحالية .. عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تستهدف توفير الإحتياجات المائية بكفاءة ، والتعامل الفورى لحسم أى شكاوى من المنتفعين.

وقام الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع بمتابعة الموقف المائى بمختلف إدارات الرى والصرف والميكانيكا لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ، والإطمئنان على جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارى بمختلف المحافظات

و وجه سيادته بالإستمرار فى رفع درجة الإستعداد خلال فترة أقصى الإحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح.

الجدير بالذكر أن أجهزة الوزارة تقوم بمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل.

ويتم عقد لجنة إيراد النهر بشكل دورى لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.