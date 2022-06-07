الصحة تنظم زيارات متابعة لحملة تنظيم الأسرة خلال يونيو (صور)

جدة - نرمين السيد - نفذت وزارة الصحة والسكان خطة عمل للمتابعة والتقييم والتغطية الإشرافية لحملة تنظيم الأسرة التى تم إطلاقها بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر يونيو الحالى، وذلك بناء على توجيهات القائم بأعمال وزير الصحة والسكان بضرورة المتابعة الدورية للحملة بالمحافظات.





وأشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، الى أنه تضمنت الخطة المرور على محافظات "الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، والأقصر، وأسوان، وسوهاج، وقنا، وأسيوط، والبحيرة، وكفر الشيخ"، من خلال الفرق المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة للوقوف على مدى توافر الاحتياجات من وسائل تنظيم الأسرة وخصوصا طويلة المفعول، وأيضًا توافر مستلزمات مكافحة العدوى بالوحدات والمواد الإعلامية اللازمة للتوعية.



وأضاف أن الوزارة نفذت أول زيارة إشرافية، يوم الخميس الماضى، لمحافظة الفيوم إذ تم المرور على 4 إدارات صحية هى "يوسف الصديق، إطسا، أبشواى، ومركز الفيوم"، مشيرًا إلى أن كل مجموعة من الفريق المركزى مرت على 3 وحدات صحية ومستشفى وعيادة متنقلة بكل إدارة، وهذا من منطلق الاهتمام بالقضية السكانية وخفض معدلات النمو السكانى وتحسين الخصائص السكانية والمساهمة فى جودة الحياة الصحية للأسر المصرية.



وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم إنه خلال الزيارة تم متابعة صرف الوسائل وتوافر الأطباء المدربين على معايير تنظيم الأسرة من "المشورة وصرف وتركيب الوسائل"، وكذلك متابعة فريق التمريض والوقوف على مدى تدريبهم على تقديم المشورة ومعايير صرف الوسائل لاعضاء هيئة التمريض، وتطبيق معايير مكافحة العدوى والتعامل مع المنتفعات، موضحة أن الفريق نفذ استبيانا لبعض المنتفعات ومناقشة آرائهم وأفكارهم ومدى رضائهم عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات التى تم زياراتها.

وأضافت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم، أنه تم متابعة المستشفيات المطبق بها برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة وإنجاز تلك المستشفيات فى تطبيق برنامج تركيب وسائل تنظيم الحمل أثناء الولادة القيصرية، والذى يعتبر من التدخلات الحديثة لقطاع السكان لحماية السيدات من الحمل غير المرغوب فيه، وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال.

وتابعت عبدالمجيد أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من الحملة اليوم فى محافظات "كفر الشيخ، والقاهرة، والدقهلية، والغربية، وبورسعيد، وسوهاج، ومطروح، والفيوم، والوادى الجديد، والبحيرة، وشمال سيناء، وقنا، والأقصر".