المعاشات.. حكاية البطاقات وردود حكومية حاسمة

جدة - نرمين السيد - رد مجلس الوزراء، بشكل حاسم على الشائعات التى تناولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن إيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتباراً من يونيو الجارى.





انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، أنباء بشأن إيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتباراً من يونيو الجارى.

القومية للتأمينات تنفى إيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية

على الفور تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية؛ لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتباراً من يونيو الجارى.

وأشارت إلى استمرار صرف المعاشات لجميع حاملى البطاقات التقليدية بدايةً من شهر يونيو الجارى من خلال آليات الصرف الأخرى لحين الانتهاء من تحويل البطاقات إلى كروت ميزة، وهى "تحويل المعاش على الحساب الجارى الشخصى للمستفيد – أو من خلال المحافظ الإلكترونية"، مُشددةً على أن الدولة مستمرة فى الوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أى انتقاص، وأن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأى حال من الأحوال.

3 آليات للصرف

وأوضح مجلس الوزراء، أنه تم تحديد 3 آليات لصرف المعاشات بدايةً من شهر يونيو الجارى، أولها الصرف عبر بطاقة ميزة، حيث يمكن لصاحب المعاش التوجه لأقرب مكتب تأمينات، أو أى فرع من فروع البنك الزراعى، من محل السكن، والبالغ عددهم 1700 مقر منتشرة على مستوى الجمهورية، ومعه أصل بطاقة الرقم القومى وصوره ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول، وتسليمها للمكتب لتغيير بطاقة الصرف إلى كارت ميزة دون تحمل أية أعباء مالية، على أن تتم عملية الصرف من كارت ميزة اعتباراً من الشهر التالى.

وثانيها الصرف من خلال الحسابات الجارية، حيث يمكن لصاحب المعاش ممن يمتلك حسابًا جاريًا فى أحد البنوك العاملة فى مصر، التوجه للبنك وطلب خطاب منه موجه لمكتب التأمينات المختص لتحويل المعاش على حسابه الشخصى، وفى حال عدم وجود حساب جارى يمكنه التوجه لأى بنك وفتح حساب بنكى ثم طلب خطاب من البنك موجه لمكتب التأمينات لتحويل المعاش على الحساب الجديد.

بينما تتمثل الآلية الثالثة للصرف فى تحويل المعاش إلى محفظة المحمول، وذلك من خلال التوجه لأى فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصى، وبعد فتح المحفظة يطلب صاحب المعاش من شركة المحمول خطاب موجه لهيئة التأمينات لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على محفظة الهاتف المحمول.



استبدال 5.5 مليون بطاقة

هذا وكشف جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مصير البطاقات التقليدية الزرقاء لصرف المعاشات بداية من شهر يوليو المقبل.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، إلى أنه تم استبدال 5.5 مليون بطاقة معاش تقليدية ببطاقات "ميزة" حتى الآن، لافتا إلى أن انتهاء صلاحية البطاقات الزرقاء لا يعنى وقف المعاش، فهناك 80 ألف مواطن يتم صرف المعاش لهم على الرغم من انتهاء البطاقات الزرقاء الخاصة بهم.

ولفت إلى أن المواطن سيحصل على كارت ميزة مجانًا، ويصرف منه المعاش بداية من شهر يوليو المقبل، أو يختار فتح حساب فى أحد البنوك، ويحصل على موافقة البنك لتحويل المعاش له، أو تحويله لحافظة إلكترونية تابعة لإحدى شركات الاتصالات.