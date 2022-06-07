الرى: نستهدف توفير الاحتياجات المائية بكفاءة والتعامل الفورى لحسم أى شكاوى

جدة - نرمين السيد - عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.





جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وتوفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين خلال فترة أقصى الإحتياجات الحالية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تستهدف توفير الاحتياجات المائية بكفاءة، والتعامل الفورى لحسم أى شكاوى من المنتفعين.

وتابع الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف المائى بمختلف إدارات الرى والصرف والميكانيكا لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والاطمئنان على جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارى بمختلف المحافظات

ووجه بالإستمرار فى رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الإحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح.

جدير بالذكر أن أجهزة الوزارة تتابع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل.

ويتم عقد لجنة إيراد النهر بشكل دورى لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.