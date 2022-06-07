جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وتوفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين خلال فترة أقصى الإحتياجات الحالية.
وصرح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تستهدف توفير الاحتياجات المائية بكفاءة، والتعامل الفورى لحسم أى شكاوى من المنتفعين.
وتابع الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف المائى بمختلف إدارات الرى والصرف والميكانيكا لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والاطمئنان على جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارى بمختلف المحافظات
ووجه بالإستمرار فى رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الإحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح.
جدير بالذكر أن أجهزة الوزارة تتابع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل.
ويتم عقد لجنة إيراد النهر بشكل دورى لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرى: نستهدف توفير الاحتياجات المائية بكفاءة والتعامل الفورى لحسم أى شكاوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.