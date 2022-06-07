المصاريف والكتب والزى.. توجيهات عاجلة من «التعليم» للمدارس الخاصة

جدة - نرمين السيد - عممت الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابًا على المديريات التعليمية بجميع المحافظات، بشأن تكلفة الكتب المدرسية فى المدارس الخاصة للعام الجديد 2022/2023، وروسم فتح ملف أو اختبار القبول، وكذلك بيع الزى المدرسى.





عممت الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابًا على المديريات التعليمية بجميع المحافظات، بشأن تكلفة الكتب المدرسية فى المدارس الخاصة للعام الجديد 2022/2023، وروسم فتح ملف أو اختبار القبول، وكذلك بيع الزى المدرسى.

وجاء بالخطاب، أنه فى إطار استعدادات العام الدراسى الجديد 2022/2023، وحرص الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى على انضباط العمل فى المدارس الخاصة، تؤكد الإدارة على ضرورة التزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بالقواعد القانونية والقرارات الوزارية المنظمة، وتشدد بالتنبيه على سبيل الخصوص على ما يلى:

1) يتم وضع تكلفة الكتب الدراسية بمعرفة الإدارة التعليمية قبل بداية العام الدراسى طبقًا للتكلفة الفعلية مضافًا إليها نسبة 10% مصاريف إدارية على دفعتين، على أن يتم تحصيل الدفعة الأولى من قيمة الكتب مع مصروفات القسط الأول، والتأكد من تسليم أولياء الأمور الكتب بالتوقيع فى الكشف المقرر لذلك، ويحظر أن تتضمن تكلفة الكتب المدرسية قيم أى مطبوعات أخرى غير قانونية مثل: ملخصات، ملازم، بوكليت وغير ذلك.

2) يحظر تحصيل قيمة رسوم الالتحاق بالمدرسة أو رسوم قبول أو اختبار قبول أو فتح ملف.

3) يحظر بيع الزى المدرسى والأدوات الكتابية والمكتبية لمخالفته لترخيص المدارس الخاصة والقرارات الوزارية المنظمة.