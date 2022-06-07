التعليم تطرح «ملازم إضافية ومجلدات مفاهيم» لطلاب الثانوية (رابط التحميل)

جدة - نرمين السيد - جاء هذا فى إطار رده على شكاوى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الذين يدرسون لغة ثانية بخلاف "الفرنسية"، من عدم كفاية مجلدات المفاهيم المتاحة رقميا.

وأضاف شوقى فى منشور عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، أن الوزارة سوف تتيح هذه الملازم رقميا قريبا، كما توزعها على الطلاب مطبوعة مع مجلدات المفاهيم أثناء امتحان اللغة الثانية.

مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة

وبتاريخ 26 مايو الماضى أتاحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة، نسخا رقمية من مجلدات المفاهيم عبر موقعها الرسمى، فى صورة PDF و E-book.

وتتضمن مجلدات المفاهيم كل ما تحويه المناهج من: مفاهيم، خرائط، قوانين، صور وغيرها، من الأجزاء التى كانت تحتاج إلى الحفظ، حتى يتفرغ الطلاب لفهم مخرجات التعلم فى كل منهج.

وهذه النسخ الرقمية التى أتاحتها الوزارة للطلاب، هى ذاتها التى تطبعها وتوزعها على الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها يوم 26 يونيو المقبل وتستمر حتى 21 يوليو.

وتعقد الامتحانات فى صورة ورقية فقط، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، ويكون التصحيح إلكترونيا بالكامل.

وتأتى جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وفقا لنظام التقييم المعدل، والذى يقيس مدى فهم الطالب لمخرجات التعلم، بعيدا عن الحفظ والاسترجاع.

مجلدات المفاهيم 2022

وأتاحت الوزارة 3 مجلدات للمفاهيم، الأول للشعبة العلمية "علوم"، والثانى للشعبة العلمية "رياضيات"، والثالث للشعبة الأدبية، وتقدم مواد العلوم والرياضيات بـ 3 لغات، هى: "العربية، والإنجليزية، والفرنسية"، وتغطى هذه المجلدات المناهج بأكملها ولا تقتصر على الأجزاء التى تأتى منها أسئلة الامتحانات.

وأوضح الوزير، على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن هذه الكتيبات جرى إتاحتها قبل انطلاق الامتحانات بشهر كامل، حتى يطلع عليها الطلاب، ويدرسون فهرسها بشكل جيد، كما تكون لهم مرجعا يوضح كيف يذاكرون المنهج بطريقة تجعلهم يركزون على مخرجات التعلم وليس الحفظ.

وتابع وزير التربية والتعليم: "طلاب الثانوية العامة يتسلمون مجلد المفاهيم، قبل بدء الامتحان، ويتركونه بعد تسليم كراسة الإجابة، ويحظر عليهم الكتابة عليه تماما، حتى تتمكن الوزارة من استخدامه فى السنوات المقبلة".

وأكد شوقى، أن مجلدات المفاهيم تحقق فلسفة نظام open book، الذى اعتمدته الوزارة منذ تطبيق نظام التقييم المعدل فى المرحلة الثانوية عام 2018/2019، والتى تكمن فى إتاحة مصادر للمعرفة مع الطالب تغنيه عن الحفظ، كما أنها تحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، خصوصًا أن الوزارة منعتهم بموجب هذه المجلدات، من اصطحاب أجهزة "التابلت" أو أى مصادر ورقية للمعرفة أو حتى أوراق بيضاء، تجنبا للحيل التى كان يستخدمها الطلاب من أجل الغش، والتى تتمثل فى تدوين أسئلة بإجاباتها فى صورة ملاحظات على الكتب المدرسية، أو تضمين مذكرة داخل غلاف لكتاب مدرسى.

ورغم عدم طباعة وزارة التربية والتعليم كتبا مدرسية للمرحلة الثانوية منذ تطبيق نظام التقييم المعدل، إلا أنها سمحت للطلاب بطباعة الكتب الإلكترونية والدخول بها إلى الامتحانات، لكن بعض الطلاب استغلوا هذه الفرصة بصورة خاطئة وباتوا يتفننون فى حيل الغش.

ويمكن الوصول إلى مجلدات المفاهيم من خلال هذا الرابــــط