بنسبة 97%.. «صوتك مسموع» تحل 86 ألف شكوى

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة "صوتك مسموع" فى أكتوبر 2018 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كآلية غير تقليدية للتواصل مع المواطنين ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التى تعلى من شأن المواطن.





من جانبه أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن تقرير متابعة مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر مايو 2022 أكد تلقى المبادرة 479 ألفا و972 رسالة منذ انطلاقها منها 89 ألفا و235 شكوى، تم حل 86 ألفا و435 شكوى منها بنسبة 97% وجارى حل 2800 شكوى.

وأوضح محمود شعراوى، أن المبادرة تلقت خلال شهر مايو 12 ألفا و781 رسالة، منها 2189 شكوى تم حل 1745 منها بنسبة 79,7%، وكانت أكثر الشكاوى هى الإشغالات وبلغ عددها 1076 شكوى، يليها شكاوى القمامة وبلغ عددها 883 شكوى، ثم مخالفات البناء وبلغ عددها 184 شكوى، ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبلغ عددها 57 شكوى، ثم شكاوى الفساد وبلغ عددها 7 شكاوى، وتم إحالتها جميعا إلى الجهات المعنية بالمحافظات للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، فيما بلغت عدد الشكاوى التى تخص مبادرة حياة كريمة 11 شكوى.

وأوضح التقرير الى أن خدمة الواتس آب تلقت 10251 رسالة تضمنت 1807 شكاوى تم حل 1464 شكوى منها بنسبة 81% وجارى حل 343 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على الفيس بوك 2445 رسالة منها 380 شكوى تم حل 279 شكوى منها بنسبة 73,4% منها، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة أكثر من 72 ألفا 921 متابعا.

وتلقى البريد الإلكترونى للمبادرة 85 رسالة تم حل الشكاوى منها بنسبة 100%، فيما تلقى الخط الساخن 545 اتصالاً تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والإستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة المتعلقة بأسعار السلع، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.

ووجه محمود شعراوى، العاملين فى المبادرة باستمرار تلقى الشكاوى الخاصة بأى نقص فى السلع الغذائية بالمحافظات أو ارتفاع أسعارها، مشيرًا إلى أن فريق العمل بالوزارة يعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع فرق العمل بالمحافظات، وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هى البناء المخالف، والتعديات على أراضى الزراعية وأملاك الدولة، و المخلفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد إضافة إلى الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا ومخالفة مواعيد إغلاق المحال العامة ومبادرة حياة كريمة.

يذكر أنه يمكن للمواطنين التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" (من هنا) والبريد الإلكترونى [email protected]