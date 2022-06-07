حملات على الأسواق ومتابعة توريد القمح (أنشطة الزراعة فى أسبوع)

جدة - نرمين السيد - وشنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 36 طنا و316 كيلوجرام لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم الانتهاء من تحصين 15 ألفا و11 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، و9 آلاف و557 رأس ماشية ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الضأن، كما تم عقد 19 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.

بينما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية عن الانتهاء من زراعة الحقول الإرشادية للذرة الشامية التابعة للحملة القومية للنهوض بالمحصول، بقرية قرنفيل مركز القناطر الخيرية، وكذلك تم المرور على حقل إرشادى للذرة.

كما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية فى اجتماع موسع برئاسة محافظ المنوفية، لمناقشة التحديات التى تواجه عملية توريد القمح، كما أعلنت المديرية عن استمرار عمل اللجان الخاصة بمتابعة عمليات حصاد وتوريد محصول القمح بمراكز المحافظة، وكذلك تم إزالة 9 حالات تعد على الأراضى الزراعية.

وشنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية، 19 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 198 من أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط 432 كيلوجرام لحوم وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى، كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 24 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية، وتنظيم 46 ندوة إرشادية و76 لقاء إرشاديا، فضلا عن إطلاق قافلة بيطرية مجانية بقرية إنشاص ببلبيس وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة عن تكثيف حملاتها للتصدى وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، كما كثفت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسكندرية، حملات التفتيش على اللحوم بالأسواق والمحلات، حيث تم ضبط 33 طنا و371 كيلوجرام لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال شهر مايو الماضى.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد عن استمرار متابعة حصاد ودرس وتوريد الأقماح للصوامع، كما تم المرور على الزراعات بجنوب بورسعيد بحوض الألفين فدان ومتابعة عمليات حصاد القمح والفول البلدى وتقليع محصول بنجر السكر، والمرور أيضا على الصوب الزراعية، فضلا عن متابعة حصاد البصل، وزراعات الباذنجان وأشجار الرمان، كما تم استكمال أعمال الحصر للمحاصيل الصيفية بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، ومتابعة عمليات التجهيز والرى لباقى الأراضى، وتم التواصل مع المزارعين ومعرفة مشاكلهم، واستكمال عمل قاعدة البيانات للمزارعين بالمنطقة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعة عمليات توريد القمح، كما تم المرور على زراعات الباذنجان والمحمل عليها خيار وبصل وفلفل والقائمة على نظم الرى الحديث، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، متابعة عمليات حصاد وتوريد القمح بنواحى المحافظة، كما تم عقد اجتماع مشترك مع التموين والمحليات لمتابعة أعمال توريد القمح بسنورس.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا اجتماعا موسعا، لمتابعة أعمال توريد الأقماح بالشون والصوامع والمطاحن، وكذا مطابقة توريد الأقماح مع الحصر الفعلى، كما تم خلال الاجتماع مناقشة التأكيد على التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين، وحرمانهم من الدعم المقدم لهم من الأسمدة، وكذا تشكيل فرق من المكافحة لمتابعة المحاصيل.

بينما أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة قنا عن أن القوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لصغار المربين، التى نظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى قرى أبومناع والمراشدة والعركى وحجازة خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو الماضى، نجحت فى فحص ومناظرة وعلاج 3502 رأس ماشية لدى 1934 مربى ماشية.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، برنامجا تدريبيا فى مجال الصناعات الغذائية لمدة يومين بحضور 15 سيدة وفتاة، كما أعلنت عن استمرار عمليات توريد القمح إلى المطاحن، وتم متابعة الزراعات بشرم الشيخ على الطريق الأوسط ومتابعة زراعة النخيل بطول الطريق والمرور على المصالح الحكومية والمدارس ودور العبادة لمتابعة المسطحات الخضراء، كما شاركت الإدارة الزراعية بمدينة أبو زنيمة فى زراعة الاستراحة التابعة لمجلس المدينة، وتم توفير عدد من شتلات الزيتون والأكينوكاربس للمشاركة فى نشر الزراعة على أرض المدينة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو بعنوان "الزراعة فى أسبوع" لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو الثلاثاء من كل أسبوع بعنوان "الزراعة فى كل مصر" حول أنشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارع والمربى، فضلا عن الإصدار الأخير "أرقام فى الزراعة" الذى يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعى بالأرقام.