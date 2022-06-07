انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية فى شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - انتظمت امتحانات نهاية العام الدراسى للصف الثالث الثانوى الأزهرى، اليوم الثلاثاء، بدون شكوى ووسط إجراءات مشددة، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان فى مادة القرآن الكريم لمدة ساعتين.





وأكد محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الثقافية وشؤون الطلاب، فى تصريحات صحفية، وجود 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، فضلا عن وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقى أوراق الإجابة، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الطلاب يبلغ 659 طالبا وطالبة منهم 461 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و198 طالبا وطالبة فى القسم العلمى. ولفت إلى تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة، وتوفير أجهزة فحص وتطهير ووضعها أمام كل لجنة إلى جانب اتخاذ الإجراءات الوقائية عن طريق التباعد بين الطلاب مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة، ويتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم العلمى ويوم آخر لطلاب القسم الأدبى، وتستمر الامتحانات حتى يوم 7 يوليو المقبل.

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