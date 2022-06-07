جامعة الإسكندرية الثانية محليا و677 عالميا بتصنيف RUR العالمى لعام 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت نتيجة تصنيف الجامعات العالمية فى ‏تصنيف الجامعات العالمية ‏World University Rankings, RUR‎‏ العالمى لعام 2022، وصرح الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية أن ترتيب جامعة الإسكندرية جاء فى المركز الثانى محليا بعد الجامعة الأمريكية فى القاهرة، ورقم 677 عالميا.





وأشار دكتور قنصوه أن ترتيب جامعة الإسكندرية فى مؤشرات التقييم بالتخصصات كانت كالتالى حيث جاءت فى مؤشر فى تخصص "العلوم الطبية" فى شغلت المرتبة الأولى محليا ورقم 291 عالميا، وفى مؤشر فى تخصص "العلوم الحياتية" فى المرتبة الثانية محليا ورقم 421 عالميا، وفى مؤشر فى تخصص "العلوم الحياتية" فى المرتبة الثانية محليا ورقم 421 عالميا، وفى مؤشر فى تخصص "العلوم التقنية" فى المرتبة الثالثة محليا ورقم 547 عالميا، وفى مؤشر فى تخصص " العلوم الإجتماعية" فى المرتبة الرابعة محليا ورقم 684 عالميا، وفى مؤشر فى تخصص "العلوم الإنسانية" فى المرتبة الرابعة محليا ورقم 656 عالميا، وأخيرا فى مؤشر فى تخصص "العلوم الطبيعية" الخامسة محليا ورقم 602 عالميا.



ونوه دكتور قنصوة بأن هذا التصنيف تنشره وكالة تصنيف RUR (موسكو، روسيا)، والذى ‏أنطلق عام 2010. حيت تم تقييم أداء 1100 جامعة عالمية رائدة من 82 دولة من بتطبيق خلال 20 ‏مؤشرا فريدا و4 مجالات رئيسية للأنشطة الجامعية: التدريس، والبحث، والتنوع الدولى، ‏والاستدامة المالية. وتم توفير جميع البيانات الأولية لتصنيفات ‏RUR‏ بواسطة شركة‏Thomson ‎Reuters‏، وتغطى تصنيفات ‏RUR‏ الفترة من 2010 إلى الوقت الحالى.‏

وتقدم رئيس جامعة الإسكندرية بالشكر والتقدير لعلماء الجامعة من أبنائها أعضاء هيئة التدريس المخلصين على هذا الإنجاز والذى واصلت فيه الجامعة تفوقها وللجهد المتميز المبذول فى النشر الدولى، ولفريق لجنة التصنيف الدولى بالجامعة المسؤول عن تحديث وتقديم ملفات الجامعة لهيئات التصنيف الدولية.