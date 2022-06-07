- 1/2
- 2/2
وأشار دكتور قنصوه أن ترتيب جامعة الإسكندرية فى مؤشرات التقييم بالتخصصات كانت كالتالى حيث جاءت فى مؤشر فى تخصص "العلوم الطبية" فى شغلت المرتبة الأولى محليا ورقم 291 عالميا، وفى مؤشر فى تخصص "العلوم الحياتية" فى المرتبة الثانية محليا ورقم 421 عالميا، وفى مؤشر فى تخصص "العلوم الحياتية" فى المرتبة الثانية محليا ورقم 421 عالميا، وفى مؤشر فى تخصص "العلوم التقنية" فى المرتبة الثالثة محليا ورقم 547 عالميا، وفى مؤشر فى تخصص " العلوم الإجتماعية" فى المرتبة الرابعة محليا ورقم 684 عالميا، وفى مؤشر فى تخصص "العلوم الإنسانية" فى المرتبة الرابعة محليا ورقم 656 عالميا، وأخيرا فى مؤشر فى تخصص "العلوم الطبيعية" الخامسة محليا ورقم 602 عالميا.
ونوه دكتور قنصوة بأن هذا التصنيف تنشره وكالة تصنيف RUR (موسكو، روسيا)، والذى أنطلق عام 2010. حيت تم تقييم أداء 1100 جامعة عالمية رائدة من 82 دولة من بتطبيق خلال 20 مؤشرا فريدا و4 مجالات رئيسية للأنشطة الجامعية: التدريس، والبحث، والتنوع الدولى، والاستدامة المالية. وتم توفير جميع البيانات الأولية لتصنيفات RUR بواسطة شركةThomson Reuters، وتغطى تصنيفات RUR الفترة من 2010 إلى الوقت الحالى.
وتقدم رئيس جامعة الإسكندرية بالشكر والتقدير لعلماء الجامعة من أبنائها أعضاء هيئة التدريس المخلصين على هذا الإنجاز والذى واصلت فيه الجامعة تفوقها وللجهد المتميز المبذول فى النشر الدولى، ولفريق لجنة التصنيف الدولى بالجامعة المسؤول عن تحديث وتقديم ملفات الجامعة لهيئات التصنيف الدولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة الإسكندرية الثانية محليا و677 عالميا بتصنيف RUR العالمى لعام 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.