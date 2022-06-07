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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /702559/قمة-نارية-موعد-مباراة-ألمانيا-وإنجلترا-بدوري-الأمم-الأوربية

ينتظر عشاق ومحبي الكرة الأوروبية، مواجهة نارية ستجمع بين كلاً من منتخب ألمانيا وإنجلترا، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

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ويستضيف ملعب "إليانز آرينا" هذا اللقاء، والذي سينطلق في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر يونيو لعام 2022.

موعد مباراة ألمانيا وإنجلترا

وتسعى الماكينات الألمانية، تحت قيادة فنية لمدرب بايرن ميونخ السابق هانز فليك، لتصحيح المسار وتصدر المجموعة، حيث كانوا قد تعادلوا ينتجة 1/1 أمام منتخب إيطاليا في افتتاحصة المجموعة، ولم يقدم المنتخب الألماني الأداء المنع للجماهير الألمانية.

وكان قد عبر فليك، عن استيائه من أداء المنتخب الألماني، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة، حيث أكد على أن المنتخب الإطالي كان الأكثر تماسكاً خلال المباراة، ولكنهم في الأخير تمكنوا من حصد نقطة من المباراة.

على الجانب الآخر، يأمل منتخب إنجلترا تحت قيادة المدرب جاريث ساوثغيت، لتحقيق الفوز الذي لا بديل عنه، حيث كان قد وقع المنتخب الانجليزي في هزيمة مفاجئة أمام منتخب المجر في افتتاحصة المجموعة، لذا تسعى الأسود الانجليزية، لتحقيق الفوز على الماكينات الألمانية خلال مباراة اليوم.

وكان قد أبدى ساوثجيت، عدم رضاه على النتيجة التي تحققت أمام المنتخب المجري، وقال أنه يجب ألا يكون قاسيًا في حكمه على اللاعبين، لكن هذه المباريات نلعبها لنتعلم من أخطائنا ولا نكررها في باقي المواجهات.

ترتيب المجموعة

وتتصدر المجر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد الفوز بنتيجة هدف وحيد على المنتخب الانجليزي فيما تأتي ألمانيا في المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة، وخلفها إيطاليا بنفس الرصيد في المركز الثالث، فيما تتزيل إنجلترا المجموعة برصيد خالي من النقاط.