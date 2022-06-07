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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /702557/6-قوافل-طبية-للكشف-والعلاج-المجاني-بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 6 قوافل طبية للكشف والعلاج المجاني على المواطنين بالمحافظات، ضمن مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، والتي تستهدف الوصول إلى المناطق النائية والبعيدة التي تعاني نقص في الخدمات الصحية، تحت شعار «100 مليون صحة».

وينشر موقع دوت الخليج موعد وأماكن القوافل الطبية بالمحافظات

القوافل الطبية بوزارة الصحة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإلكتروني «فيس بوك»، عن تقديم خدماتها العلاجية في 6 محافظات هم: «القليوبية - الجيزة - الإسكندرية - الوادي الجديد - أسيوط - البحر الأحمر»، على مدار يومي 7 و8 يونيو2022.

التخصصات الطبية في قوافل وزارة الصحة

توفر وزارة الصحة من خلال قوافلها الطبية، خدمة الكشف والعلاج المجاني على المواطنين في العديد من التخصصات الطبية منها: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد والأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

أماكن القوافل الطبية

وتنطلق القوافل الطبية في 6 محافظات بالمناطق التالية:

1- وحدة الأسد مركز العامرية محافظة الإسكندرية.

2- العطيات مركز أبنوب محافظة أسيوط.

3- كفر حميد حي العياط محافظة الجيزة.

4- أبو منقار مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد.

5- وحدة طب الأسرة بمرسى علم محافظة البحر الأحمر.

6- ناي مركز قليوب محافظة القليوبية.

خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

في سياق آخر، تطلق وزارة الصحة والسكان، حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجميع المحافظات شاملة المناطق النائية والمحرومة من الخدمة، في الفترة من يوم 5 إلى يوم 23 من يونيو الجاري.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه رئيس الجمهورية لدعم وتنمية الأسرة المصرية على المستوى الصحي والاقتصادي ولضمان جودة الحياة الأسرية.