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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /702556/كم-يبلغ-سعر-الحديد-والأسمنت-اليوم-الثلاثاء-7-يونيو-2022

سعر الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء.. حيث يرغب الكتثير من التجار والزبائن في معرفة أسعار مواد البناء والتسليح، وذلك في ظل ما يعانيه السوق من حالة عد استقرار أو حالة عدم يقين، حيث لا يعرف أحد ماذا تخبئ لنا الأيام المقبلة فيما يتعلق بالأسعار، وهل ستنخفض أم ترتفع، أم تسجل استقرارًا.

وينشر موقع دوت الخليج سعر الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل ثبات نسبي في الأسعار: سعر الحديد في مصر اليوم للمستهلك سعر طن حديد عز 18.170 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع سعر طن حديد بشاي بسعر 18.100 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع سعر طن حديد السويس للصلب بسعر 18.070 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع سعر حديد المصريين بلغ 18.070 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع سعر حديد العتال بسعر 17.800 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع سعر حديد سرحان بسعر 17 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع سعر حديد عطية بسعر 18 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع سعر حديد العشري بسعر 18 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع سعر حديد المراكبى سجل 18.070 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع سعر الأسمنت اليوم للمستهلك سعر أسمنت العربية المسلح 1178 جنيها للطن تسليم أرض المصنع سعر أسمنت النصر 1200جنيها للطن تسليم أرض المصنع سعر أسمنت المعلم 1163 جنيها للطن تسليم أرض المصنع سعر أسمنت وادى النيل 1170 جنيها للطن تسليم أرض المصنع سعر أسمنت المخصوص 1200جنيها للطن تسليم أرض المصنع سعر أسمنت أسوان 1270 جنيها للطن تسليم أرض المصنع سعر أسمنت سيناء 1200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع سعر أسمنت السويس 1260 جنيها للطن تسليم أرض المصنع سعر أسمنت حلوان 1218 جنيها للطن تسليم أرض المصنع سعر أسمنت السويدي 1205جنيها للطن تسليم أرض المصنع سعر أسمنت العسكري بني سويف 1160 جنيها للطن تسليم أرض المصنع وكان أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، قد صرح أنه يتوقع انخفاضا جديدا في أسعار الحديد في مصر خلال الأسبوع الأخير من مايو المنصرم على أن يتراجع الطن في مصر ألف جنيه جديدة على أن يكون السعر العادل للحديد 16 ألف جنيه، ليتراجع سعر طن الحديد تقريبا 7.500 جنيه.

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