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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /702524/طاقة-النواب-تناقش-ملف-عمل-قاعدة-بيانات-بمعدل-النفايات-بأنواعها-على-مستوى-الدولة-اليوم

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعا اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارتي البيئة والتنمية المحلية لعمل قاعدة بيانات بمعدل النفايات بأنواعها على مستوى الدولة، وكذا إجراءات مواجهة الانبعاثات الضارة والروائح الصادرة من مقالب القمامة.

دوت الخليج

«طاقة النواب» تناقش ملف عمل قاعدة بيانات بمعدل النفايات بأنواعها على مستوى الدولة..اليوم

كما تناقش الجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير، بشأن تقاعس وزارة البيئة عن أداء دورها حيال مبادرة إدارة المخلفات الصلبة وذلك بعدم الانتهاء من إنشاء مصنع تدوير للقمامة بمدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ رغم صدور قرار تخصيص له (1096) لسنة 2020، مما أدى الى تراكم هائل من القمامة بالمدينة والمدن المجاورة لها مما يتسبب في خطر كبير على صحة المواطنين.

«مشروعات النواب» تناقش خطة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم قطاع المشروعات..اليوم

في حين تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، اجتماعها اليوم، لمناقشة خطة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، والمشاريع المستقبلية، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.