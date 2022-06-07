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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /702554/بعد-التوقف-الدولي-ماذا-ينتظر-الأهلي-في-شهر-يونيو

تتوقف في الوقت الحالي، مباريات الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب انشغال المنتخب الوطني، بخوض مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

ومن جانبه يتوقف النادي الأهلي، عن خوض مباريات الدوري، ولكنه يستعد في الوقت الحالي لمبارياته المقبلة في يونيو الجاري، حيث يخوض الفريق مباراة ودية أمام فريق الدفاع الجوي، وسط غياب لمدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والذي يغيب عن الفريق بسبب خوضه دورة تدريبية تحت رعاية الكاف بالمغرب.

مباريات الأهلي في يونيو

وينتظر المارد الحمر، أجندة مليئة بالمباريات في شهر يونيو الجاري، ويرصد لكم موقع "دوت الخليج" مباريات الفريق الأحمر خلال الشه الجاري:

_ يخوض النادي الأهلي أولى مبارياته هذا الشهر بمواجهة فريق المصري بالسلوم، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر في نسختها الجديدة، وذلك يوم 12 يونيو الجاري، وبدون لاعبيه الدوليين الذين يخوضون معسكراً رفقة المنتخب الوطني استعداداً للقائي أثيوبيا في التصفيات، ومنتخب كوريا في مباراة ودية يقيمها الاتحاد المصري يوم 14 يونيوالجاري.

_وكما ذكرنا في السابق، بأن الفريق لديه مباريات عديدة في مختلف البطولات، فينتظره مواجهة أمام فريق الشرقية للدخان في مباراة مؤجلة من بطولة الدوري المصري والتي تُقام يوم 15 من نفس الشهر وبدون اللاعبين الدوليين أيضاً.

_ أما بالنسبة للقاء القمة، فيُقام في التاسع عشر من الشهر الجاري، وسيجمع بين القطبين الأهلي والزمالك، في قمة ستكون منتظرة نظراً لتقارب مستوى الفريقين في بطولة الدوري حتى الآن.

_ عقب الانتهاء من لقاء القمة، سيتواجه النادي الأهلي، أمام فريق غزل المحلة في 22 من يونيو الجاري، في إطار استكمال باقي مباريات الدوي المصري الممتاز.

_ وأخيراً وليس آخرًا، فالنادي الأهلي، سيجمعه مواجهة قوية أمام فريق بيراميدز في دور الـ 8 من بطولة كأس مصر من العام الماضي، وذلك بالتحديد في الـ 26 من الشهر الجاري.

وختامًا، سيتواجه المارد الأحم أمام فريق سموحة في بطولة الدوري عند 30 يونيو الجاري، لذا متوقع أن يكون هذا الشهر هو الشهر الحاسم للنادي الأهلي في العديد من البطولات التي سيشارك فيها. موقف الأهلي في الدوري

الجدير بالذكر، أن النادي الأهلي يتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، جمعهما من الفوز في 11 مباراة، وهُزم مرة وحيدة أمام النادي المصري البورسعيدي، وتعادل 4 مرات أمام كل من ( فيوتشر، البنك الأهلي، طلائع الجيش، سيراميكا كليوباترا).