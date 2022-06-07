معلومات الوزراء:اعتماد أول شهادة تميز بيئي للمنشآت الصحية الخضراء بالتعاون مع منظمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:28 صباحاً - في ضوء اتجاه الدولة المصرية نحو مفهوم المنشآت الخضراء المستدامة، واستضافتها المنتظرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر من العام الجاري، وفي إطار التزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة لتحقيق رؤيتها المستقبلية "مصر 2030"، والاتجاهات العالمية في مجالات التنمية المختلفة، تعلن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن أول شهادة تميز بيئي للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وأسترازينيكا، حيث أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن متطلبات التميز بالمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة تهدف إلى الوصول بالمخاطر البيئية وعوامل التلوث في المنشأة الصحية إلى حدودها الدُنيا مع تعظيم الاستخدام الأمثل للموارد، بما تشمله من توجيهات وآليات تساعد على إحداث التغير والتحسن المطلوبين في كل من ثقافة وممارسة الرعاية الصحية في مصر، وتعزيز المسؤولية البيئية للمنشآت الصحية المصرية.