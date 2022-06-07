أخبار مصرية

المجلس القومي للمرأة يواصل فعاليات البرنامج التدريبي لريادة الاعمال بمحافظة دمياط

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:28 صباحاً - فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة دمياط في الفترة من ٣٠ مايو حتي ٦ يونيو فعاليات برنامج ريادة الأعمال باجمالى عدد من دورات تدريبية في قرى (الحسينية - الاسماعيلية - كفر شحاته - كفر الغاب - الوسطانى) بمركز كفر سعد بالمحافظة.

وتضمن البرنامج تعريف السيدات بمبادئ التخطيط والتسويق ، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسئوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد ، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر و التى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها .

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادى للمرأة و التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا