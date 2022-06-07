المجلس القومي للمرأة يواصل فعاليات البرنامج التدريبي لريادة الاعمال بمحافظة دمياط

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:28 صباحاً - فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة دمياط في الفترة من ٣٠ مايو حتي ٦ يونيو فعاليات برنامج ريادة الأعمال باجمالى عدد من دورات تدريبية في قرى (الحسينية - الاسماعيلية - كفر شحاته - كفر الغاب - الوسطانى) بمركز كفر سعد بالمحافظة.

وتضمن البرنامج تعريف السيدات بمبادئ التخطيط والتسويق ، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسئوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد ، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر و التى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها .

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادى للمرأة و التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .