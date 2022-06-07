أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية -إحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية- ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة، بعنوان "إدارة المؤسَّسات التُّراثية"، بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، وذلك فى مقرها الرئيسى بالقاهرة.

القاهرة

تعقد دار الإفتاء المصرية، تحت مظلَّة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، المؤتمر الدولى الأول لـ"مركز سلام لدراسات التطرف"، بعنوان "التطرف الدينى: المنطلقات الفكرية.. واستراتيجيات المواجهة"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ويستمر لمدة 3 أيام.

القاهرة

تنظم غرفة الصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص والهيئة العامة لسلامة الغذاء مؤتمرًا بالتزامن مع اليوم العالمى لسلامة الغذاء الذى يحتفل به العالم يوم السابع من يونيو من كل عام، والذى تم الإعلان عنه بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية العالمية التابعتين لمنظمة الأمم المتحدة.

الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، حفلًا تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، فى الساعة الثامنة مساءً، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين.

القاهرة

تنظم مكتبة الإسكندرية ورشة عمل مجانية للشباب، بعنوان "اليوجا والطاقة"، وذلك فى مقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة.

القاهرة

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمى بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الساعة السابعة مساءً، حفلًا جديدًا لفرقة قصر الغورى للموسيقى العربية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

القاهرة

تستضيف كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة السفير فريدريك سى هوف المبعوث الأمريكى السابق فى سوريا والوسيط فى مبادرة الولايات المتحدة عام 2009 التى هدفت إلى التوسط فى مفاوضات سلام بين سوريا وإسرائيل، لمناقشة كتابه "الوصول إلى المرتفعات: القصة الداخلية لمحاولة سرية للتوصل إلى سلام سورى-إسرائيلى"، وذلك فى الساعة السادسة والنصف مساءً، كجزء من سلسلة محاضرات "حوار التحرير عبر الإنترنت".

جنيف

يبدأ أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا أول مهمة لهم إلى البلاد، وتستمر حتى 16 يونيو الجارى.