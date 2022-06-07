محافظ المنيا يتابع تنفيذ أعمال «حياة كريمة» بقرى مركز ملوى

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه المهندس رجب السعيد جبر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، ورئيس مركز ومدينة ملوى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بمتابعة تنفيذ اعمال تنفيذ مبادرة تطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بقريتى الروضة وقلندول بمركز ملوى.





وتفقد الأعمال بمحطة مياه جنوب ملوى المرشحة بطاقة انتاجية 450ل/ث، مشددا على ضرورة إنجاز كل الأعمال طبقا للبرامج الزمنية المقدمة من الشركات والعمل على مدار 24 ساعة وزيادة فرق العمل والمعدات بالمواقع لإنهاء الأعمال، كما تم تفقد اعمال المياه والصرف الصحى بقريتى الروضة وقلندول. وشدد رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا، على مسؤولى حياة كريمة بالشركة، بمتابعة الأعمال على أرض الواقع، وإزالة كل المعوقات، وسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمنى للمشروعات. ووجه الأهالى الشكر والتقدير لتنفيذ أعمال المبادرة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتوصيل كل الخدمات والمرافق بقرى الريف المصرى.

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