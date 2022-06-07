توجيه الرئيس السيسى باستمرار تطوير منظومة الموانئ يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحف القاهرة توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى جهود تطوير منظومة الموانئ البحرية، وفق أعلى المعايير لتحقيق أقصى استفادة من الموقع الجغرافى المتميز لمصر، بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وبما يساعد على تعظيم عملية التبادل التجارى مع مختلف دول العالم.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وكامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى الخاص بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.

من جانبه، عرض وزير النقل الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة، خاصة مشروعات "ميناء الإسكندرية الكبير"، والذى سيضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس، بما فى ذلك مستجدات إنشاء البنية التحتية لساحات التخزين الجديدة، ومحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض إلى جانب حاجز أمواج كبير ومناطق لوجستية مختلفة، وكذلك إعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء.

كما تم عرض سير العمل فى مشروعات ميناء سفاجا، وكذلك الموقف التنفيذى الخاص باستكمال وتطوير ميناء العين السخنة الذى سيتم ربطه بشبكة خط القطار الكهربائى السريع.

وعرض وزير النقل أيضا مشروعات تطوير ميناء دمياط، بما فى ذلك تعميق الممر الملاحى، وإنشاء محطات الحاويات متعددة الأغراض.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف التنفيذى لتطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى جانب مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائى الخفيف LRT والذى يبلغ طول مساره حوالى 103 كم ويبدأ من المحطة التبادلية عدلى منصور ثم يمتد إلى كل من مدينة العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم سيساعد على إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة فى منظومة النقل الجماعى فى القاهرة الكبرى، وقد وجه الرئيس بإيلاء أهمية لتطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية الخاصة بشبكات الاتصالات لربط محطات القطار الكهربائى الخفيف.

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكمال الخطوات المتخذة فى سلسلة معرض "تراثنا" لمشاركة ممثلى كافة محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات الحدودية، بما يسهم فى ترسيخ الهوية الوطنية.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "عرض نشاط جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".

وقد استعرضت وزيرة التجارة والصناعة فى هذا الإطار أداء الجهاز خلال الفترة من يناير 2021 حتى مارس 2022، والتى تضمنت حوالى 200 ألف مشروع وفرت مئات الآلاف من فرص العمل بكافة القطاعات التنموية، فضلا عن مشاركة الجهاز فى العديد من المبادرات القومية، خاصة مبادرة "حياة كريمة" على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الشق الخدمى فى المبادرة والمتعلق بالدورات التدريبية للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة والتعريف والتشجيع لفكر العمل الحر، إلى جانب قيام الجهاز بتقديم خدمات الشباك الواحد لتأسيس المشروعات، وكذلك المشاركة فى المبادرات القومية الأخرى المتنوعة مثل البرنامج القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ومبادرة المجمعات الصناعية التى تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية الصغيرة بالقطاعات الواعدة على مستوى المحافظات، وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية.

كما استعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذى لمعارض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القاهرة ومختلف المحافظات، إلى جانب المعارض الخارجية المتنوعة التى تم تنظيمها خلال تلك الفترة فى كل من البحرين وجنوب السودان والأردن وجنوب إفريقيا.

كما تم عرض التحضيرات الخاصة بدورة العام الجارى من معرض "تراثنا 2022"، والذى يستهدف دعم صغار مصنعى الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ تسويق لمنتجاتهم.

كما استعرضت نيفين جامع جهود التحول الرقمى فى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لاسيما من خلال منصة المشروعات الصغيرة، والتى تهدف إلى إنشاء بنية معلوماتية تعمل على إتاحة كافة المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وقد وجه الرئيس بإسناد تشغيل المنصة الإلكترونية للتحول الرقمى لجهاز المشروعات من قبل أحد بيوت الخبرة العريقة فى مجال إدارة منصات رواد الأعمال، وذلك لإثراء المحتوى الرقمى بها والترويج المتطور لمنتجاتهم مواكبة لاحتياجات السوق.

وتم أيضا خلال الاجتماع عرض أهم الإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

وألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء -خلال رئاسته اجتماع "اللجنة العليا للأداء الاقتصادى"- متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عدة ملفات اقتصادية تم إعلانها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وخلال الاجتماع تم استعراض أبرز المهام الموكلة إلى مختلف الوزارات والتى سيتم العمل بها لتنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادى لرئيس الوزراء.

حضر الاجتماع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وأشار مدبولى إلى أن مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتمثل فى سرعة الانتهاء من تقييم البنوك الاستثمارية للأصول والشركات المطروحة للصناديق العربية وإعداد قائمة بالأصول المقرر طرحها للشراكة وأخرى لتلك المقرر التخارج من جزء منها، وإنهاء إجراءات نقل تبعية الأصول المتفق عليها للصندوق السيادى، بالإضافة إلى الانتهاء من تقييم وحصر الأصول العقارية المخطط طرحها، مع وضع آلية تنفيذية لدمج المشروعات والشركات المقترحة تحت مظلة شركة قابضة.

وقال إن وزارة التخطيط ستعد بالتعاون مع وزارتى المالية والتعاون الدولى سيناريوهات بشأن مراحل استكمال المشروعات القومية القائمة، لتعتمد على المنتج المحلى والأعمال المدنية، وإعداد تصور متكامل لحجم إجمالى تدفقات العملة الصعبة إلى مصر.

وتضمنت تكليفات وزارة المالية إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات مع إدراج شركات الخدمة الوطنية ضمن البرنامج، وإعداد البرنامج الزمنى للطروحات الحكومية المتوافق عليها، بالإضافة إلى دراسة القوانين والرسوم التى من شأنها تشجيع الاستثمار بالبورصة، ومتابعة توفير المخزون من السلع الاستراتيجية، والانتهاء من الصياغة النهائية لقانون منح إعفاءات ضريبية لبعض المشروعات الاستثمارية، التى تم التوافق بشأنها.

أما تكليفات وزارة التجارة والصناعة فتضمنت الانتهاء من وضع استراتيجية الصناعة المصرية، وتحديد حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات.

وتضمنت تكليفات وزارة العدل دراسة مختلف القوانين والقرارات بهدف تيسير ودفع إجراءات الاستثمار فى مختلف المجالات، ومراجعة تشريعات الملكية الفكرية ووضع استراتيجية متكاملة لها، مع إصدار التعديلات القانونية اللازمة لتشجيع الاستثمار فى البورصة.

أما التكليفات الموكلة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتضمنت دراسة وطرح مراكز البيانات للصناديق السيادية أو لمستثمر، وجذب الاستثمار فى أبراج الاتصالات، وطرح المراكز التكنولوجية والجامعات التكنولوجية للاستثمار، مع سرعة إنشاء منصة تسجيل شركات ريادة الأعمال.

وتم تكليف وزارة التعاون الدولى بإعداد قوائم بمشروعات التنمية الخضراء من خلال التنسيق مع وزارة البيئة، فيما تضمنت مهام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وضع الحزم التحفيزية للمشروعات المحددة من جانب الوزارات.

وتضمنت تكليفات وزارة البترول والثروة المعدنية وضع خارطة تحرك لجذب الشركات الدولية للاستكشافات البترولية والغاز الطبيعى، مع صياغة برنامج زمنى واضح، إلى جانب البدء فى إجراءات طرح مناطق استكشاف للتعدين فى مختلف المجالات، وطرح مجمعات البتروكيماويات للشراكة مع القطاع الخاص.

أما تكليفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فتضمنت البدء الفورى فى التنسيق مع وزارة الصناعة لتنفيذ المشروعات المطلوبة ضمن مبادرة الصناعة المستدامة بين مصر والإمارات والأردن، وتحديد المشروعات القائمة على عدة زراعات.

وتم تكليف وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والصحة، بتحديد مجموعة من المدارس، أو الجامعات، أو مراكز التعليم الفنى، والمستشفيات لطرحها لمشاركة القطاع الخاص أو الصناديق الاستثمارية.