حياة كريمة.. تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لـ160 ألف مواطن خلال مايو

جدة - نرمين السيد - يأتى إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 26 ألف و763 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 34 ألف و306 ندوة تثقيفية، لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1931 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد عبدالغفار حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 8 آلاف و973 مواطناً بمحافظة أسوان، و8 آلاف و753 مواطنًا بأسيوط، و3 آلاف و232 مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و3 آلاف و757 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و1844 مواطناً بالأقصر، و1288 مواطنًا بالبحر الأحمر، و10 آلاف و242 مواطناً بالبحيرة، و7 آلاف و662 مواطناً بالجيزة، و7 آلاف و78 مواطناً بالدقهلية، و1447مواطناً بالسويس، و10 آلاف و238 مواطنًا بالشرقية، و6 آلاف و516 مواطناً بالفيوم.

وأضافت "الصادق" أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لـ14 آلف و288 مواطنًا بالقاهرة، و7 آلاف و696 مواطنًا بالقليوبية، و7 آلاف و158 مواطناً بالمنوفية، و8 آلاف و259 مواطنًا بالمنيا، و3 آلاف و847 مواطناً بالوادى الجديد، و8 آلاف و891 مواطناً ببنى سويف، و1554 مواطناً بجنوب سيناء، و4 آلاف و908 مواطنًا بسوهاج، و8 آلاف و162مواطناً بكفر الشيخ، و2388 مواطناً بمطروح، و3 آلاف و517 مواطناً بقنا، و10 آلاف و249 موطناً بالغربية، كما تم الكشف الطبى على 8 آلاف و996 مواطناً بدمياط.