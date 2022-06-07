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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /702519/شكاوي-النواب-تناقش-مقترح-نائبة-التنسيقية-لعمل-سلم-كهربائي-بكوبري-المشاة-بحطة-المنيب-بالجيزةاليوم

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعا اليوم، لمناقشة الاقتراحان برغبة المقدمان من النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:-

دوت الخليج

«شكاوي النواب» تناقش مقترح "نائبة التنسيقية" لعمل سلم كهربائي بكوبري المشاة بحطة المنيب بالجيزة..اليوم

الأول: بشأن عمل سلم كهربائي أو (أسانسير) بكوبري المشاة الخاص بمحطة المنيب بمحافظة الجيزة لكبار السن وذوي الهمم وأصحاب الأمراض.

الثاني: بشأن عمل سلم كهربائي أو (أسانسير) لكوبري المشاة الخاص بعزبة البكباشى- محافظة الجيزة- لكبار السن وذوي الهمم وأصحاب الأمراض.

«شكاوي النواب» تناقش خلال الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن غلق مزلقان شارع رياض بمدينة أسيوط وإنشاء كوبري كهربائي بدلا منه - محافظة أسيوط.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفى بدران، بشأن أن يكون لكل محافظات الصعيد امتداد جغرافي، وإداري حتى ساحل محافظة البحر الأحمر.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن ربط الطريق الدولي الفرعي القادم من مدينة بلطيم على طريق مصرف المحيط للربط بمحافظة كفر الشيخ.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن إعادة رصف وتجميل مدخل مركز طهطا القبلي- محافظة سوهاج.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن استحداث وسيلة نقل بمحافظة البحر الأحمر على غرار تاكسي النيل.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد القط، بشأن إنشاء كوبري مشاة أمام مدينة الفسطاط الجديدة ومتحف الحضارات بمنطقة مصر القديمة- محافظة القاهرة.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن إنشاء كوبري مشاة أعلى نفق الهرم (نصر الدين) بشارع الهرم- محافظة الجيزة.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالحكيم دراج، بشأن رصف شارع مدرسة فاكو- سمنود- محافظة الغربية.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد يحيى الجحش، بشأن نقل موقف سيارات الأجرة خط (القاهرة- زفتى) أمام مجلس المدينة - محافظة الغربية، الى مكان يقع أعلى تغطية مصرف مسجد وصيف) - مركز زفتى- محافظة الغربية.