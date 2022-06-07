الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على جميع الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. العظمى الصغرى القاهرة 35 24 الإسكندرية 30 22 وادي النطرون 34 22 طنطا 34 22 شبين الكوم 35 23 دمنهور 34 22 بلطيم 30 21 مطروح 29 22 السلوم 30 21 سيوة 36 21 بورسعيد 30 22 دمياط 29 21 الزقازيق 35 23 المنصورة 35 22 الإسماعيلية 36 22 السويس 35 21 العريش 31 22 رفح 30 21 رأس سدر 36 23 نخل 34 18 نويبع 35 23 طابا 34 22 كاترين 31 18 الطور 37 23 شرم الشيخ 37 26 الغردقة 38 28 مرسى علم 36 24 الفيوم 35 22 بني سويف 36 23 المنيا 36 23 أسيوط 36 25 سوهاج 39 24 قنا 39 25 الأقصر 40 24 أسوان 40 26 إدفو 41 26 أبوسمبل 40 25 الوادي الجديد 40 26 شلاتين 35 24 أبو رماد 35 23 حلايب 37 22 رأس حدربة 36 21

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