البريد: 110 سيارات متنقلة تجوب المحافظات لخدمة المواطنين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال تصريحات لـ برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة cbc الفضائية.

وأكد الأمين العام لهيئة البريد المصرى أنه يوجد أكثر من 110 سيارات متنقلة على مستوى محافظات الجمهورية، من الثامنة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء لتخفيف الضغط على المواطنين وخصوصا من كبار السن فى المناطق النائية.

وتابع: "نعمل فى أوقات الذروة، وخصوصا فى المناطق التى بها ضغط، ويتم صرف المعاشات، وتقديم الخدمات المتعددة للمواطنين".

وشدد منصور على أن البريد المصرى أحد أعمدة التحول الرقمى والشمول المالى، ويقدم خدماته للمواطنين منذ أكثر من 150 عاما، مشيرا إلى أن البريد يقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتسليم بطاقات "ميزة".